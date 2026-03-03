快訊

愛爾達發股利超大方！ 每股配4.806元、分配率119%

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

愛爾達（8487）董事會3日通過2025年每股純益4.03元，每股配發4.806元，盈餘分配率達119%。

2024年愛爾達受惠巴黎奧運等大型運動賽事，帶動當年營收、獲利創新高，愛爾達2025年營收為10.19億元，年減32%，稅後純益1.07億元，年減67%，每股純益4.03元。董事長陳怡君表示，2025年在未有奧運等大型國際綜合賽事挹注情況下，仍繳出穩健獲利成績，毛利率提升至27.2%，獲利也創下「無大型賽事年度」的歷史獲利新高，營運基本盤呈現逐年墊高。

愛爾達董事會通過盈餘分配案，每股配發4.806元，其中，股票股利每股1.306元，現金股利每股3.5元，實收資本額將為3億元，愛爾達3日收平盤83.7元，現金殖利率4.18%，含股票股利的總殖利率為5.74%。

營收 每股純益 現金股利

