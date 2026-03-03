藥華藥財報／去年全年EPS達13.64元、獲利年增七成 將配2.6元股利

生技股王藥華藥（6446）受惠於旗下真性紅血球增多症（PV）新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）全球銷售持續成長，3日公布2025年全年營收達156.3億元，年增60.61%；稅後淨利50.5億元，年增70.13%；每股稅後純益（EPS）13.64元，大賺逾一個股本。

藥華藥董事會並通過今年盈餘分配案，擬配發現金股利1.5元及股票股利1.1元，以3日收盤價690元計算，現金殖利率0.2%。

藥華藥表示，受惠新藥Ropeg全球銷售持續成長，2025年全年營收首度達到逾5億美元的年銷售額，穩步朝年銷售額超過10億美元的重磅新藥邁進。2025年藥華藥四大重要財務指標均大幅躍升、持續創歷史新高：全年營收達156.3億元，年增60.61%；本業獲利達49.3億元，年增183.87%；淨利達50.5億元，年增70.13%；EPS達13.64元，充分突顯新藥公司業績的爆發力，以及高獲利能力。

藥華藥表示，以目前趨勢，營收有望持續維持逐季成長。公司說明，2025年營收年增率達60.61%，遠高於費用年增率32.26%；營業利益率提升至31.52%，較去年的17.83%增加13.69個百分點。

針對今年營運表現，藥華藥說明，在PV適應症方面，Ropeg已獲近50國核准並上市，2025年在美國及日本兩大市場進行計畫性行銷業務團隊規模擴編，加上持續推進「全通路」行銷及部門合作，成效顯著。

在日本市場方面，日本近期於2026年2月進一步核准將Ropeg之高劑量方案納入仿單，最快僅需四周即可達到目標劑量500微克，大幅縮短達到目標劑量的時間、加速達到治療目標，進而推動市場滲透率與出貨量雙雙上升，預期將成為推動日本營運加速成長的重要動能。

日本為全球重要新藥市場之一，此次核准將優化之Ropeg高劑量給藥方案納入仿單，不僅象徵PV治療策略由「保守調整」逐漸邁向「精準、快速控制」的重要里程碑，也為未來在全球更多國家推動此方案的使用和核准提供關鍵參考依據。隨著用藥策略優化，可望為更廣大的PV病患帶來正面助益。

有關公司於美國申請Ropeg筆型注射劑產品的補充性生物製劑查驗登記申請（sBLA），公司近日也已迅速完成將筆型注射劑裝置數據的相關資料報告送件美國FDA（post-approval supplement, PAS），預計2026下半年上市。

藥華藥目前也持續推進Ropeg的全球ET藥證申請，預計2026年陸續取得臺灣、日本、中國大陸、美國及韓國ET藥證。美國FDA已通知完成Ropeg ET藥證申請審查之目標日期為8月30日。Ropeg有望成為近30年來首獲FDA核准用於ET的新藥。

另外，藥華藥近期也啟動於美國波多黎各設立製造廠，善用當地稅務制度與成熟製藥產業聚落優勢，並以「完整複製」臺中廠模式優化製造成本結構並提升營運效益，打造更具競爭力與永續性的全球供應鏈架構。這座波多黎各廠預計2027年完成取證並正式投產，屆時將正式完成「臺美雙生產基地」布局，為公司國際化布局再添關鍵里程碑。