睿生光電財報／2025年全年 EPS 3.84元 近七日股價漲幅逾92.8%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

睿生光電（6861）董事會3日通過去年第4季財報，全年稅後純益1.6億元，年增4.3%；每股稅後純益3.84元，獲利表現來到近三年新高。董事會擬配發2元現金股利，配息率為52%，將於5月29日股東會通過配息案。

睿生光電3日股價帶量再衝上漲停，上漲12.5元，成交量3,411張，收137.5元。相較於2月10日收盤價的71.3元相對底點，近七個交易日漲幅已逾92.8%。

睿生光電2025年第4季自結財報，單季合併營收6.51億元，季增17.4%，年增21%。毛利率23.71%，分別季減0.6及年減4.11個百分點。稅後純益5,485.5萬元，季增84.4%，年增35%；每股稅後純益1.32元。2026年元月合併營收2.63億元，年增45%。自結稅後純益2,500萬元，年增79%；每股稅後純益0.6元。

光電 營收 成交量

中砂元月 EPS 0.88元

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）遭列注意股票，昨（2）日應主管機關要求，公布自結元月歸屬母公司業主淨利1.29億元，年增69.4％，每股純益0.88元。

麗豐去年 EPS 7.13元 預計配息10元 現金殖利率達8.9%

麗豐-KY（4137）昨（2）日召開董事會，通過2025年財報，全年合併營收為38.8億元，年減4.63%，營業利益7.4億元，年減1.94%，稅後純益5.9億元，年增24.4%，每股純益（EPS）7.13元。

晶碩2月營收閃金光

隱形眼鏡大廠晶碩（6491）昨（2）日公告2月營收5.6億元，年增6.03%，創同期次高，累計前二月營收12.16億元， 年增18.42%。

統一超「賣貨便」 翻新體驗

統一超（2912）7-ELEVEN攻社群電商商機，旗下社群帶貨服務平台「賣貨便」經營七年、吸引2,300萬人次體驗，隨著3月正式進入品牌生日慶，7-ELEVEN全站撒千萬行銷資源，並推出三大限定活動，期望透過多元服務與超值活動擴大全民網購生活體驗，有望挹注3月業績。

樂事綠能1.01元 轉盈

樂事綠能（1529）昨（2）日發布財報，2025年稅後純益1.56億元，較前年虧轉盈，每股純益（EPS）1.01元，獲利創近四年新高。同時樂事綠能預計於5月22日召開股東會。

皇普去年 EPS 3.65元 創高

皇普建設（2528）昨（2）日發布財報，2025年稅後純益15.32億元，年增17.9%，每股純益（EPS）3.65元，獲利創下歷史新高紀錄。

