睿生光電財報／2025年全年 EPS 3.84元 近七日股價漲幅逾92.8%
睿生光電（6861）董事會3日通過去年第4季財報，全年稅後純益1.6億元，年增4.3%；每股稅後純益3.84元，獲利表現來到近三年新高。董事會擬配發2元現金股利，配息率為52%，將於5月29日股東會通過配息案。
睿生光電3日股價帶量再衝上漲停，上漲12.5元，成交量3,411張，收137.5元。相較於2月10日收盤價的71.3元相對底點，近七個交易日漲幅已逾92.8%。
睿生光電2025年第4季自結財報，單季合併營收6.51億元，季增17.4%，年增21%。毛利率23.71%，分別季減0.6及年減4.11個百分點。稅後純益5,485.5萬元，季增84.4%，年增35%；每股稅後純益1.32元。2026年元月合併營收2.63億元，年增45%。自結稅後純益2,500萬元，年增79%；每股稅後純益0.6元。
