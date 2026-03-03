美伊開打中東線大亂 貨櫃輪缺船喊價重現
美伊戰事擴大阿拉伯聯合大公國（UAE）國防部證實，正遭遇伊朗大量飛彈襲擊，隨著荷莫茲海峽或紅海通行受阻，各大航商開始不收中東的貨，還收貨的已經開始加價；國內海運專家表示，如果時間拉長將造成物流、缺船、塞港等問題，貨櫃輪運價、股價大漲的神鬼行情恐將再起。
上海國際能源交易中心（INE）的歐線集運指數期貨（EC）2日觸及漲停價，大漲15％來到1,429.2點。國內的貨櫃三雄3日漲勢再起，萬海（2615）一度漲幅達8%，來到86.5元、陽明海運（2609）漲幅近9%，股價一度來到65.5元，長榮海運（2603）漲幅近4%，最高來到219.5元。
國際物流業者分析，現在有些海運業者已經不收中東貨，還在收的業者都開始加價，往中東線的現貨運價已在合約價另外再加上1,000美元，附加費另計。
國內的物流業者指出，荷莫茲海峽或紅海通行受阻將進一步影響全球已經有效運力，船舶改道將延長航程並降低船舶周轉效率；根據2021年蘇伊士運河堵塞及2023至2024年紅海危機期間，皆出現因航程拉長導致有效運力下降、船期延誤及運價大漲的走勢。
伊朗已宣布關閉荷姆茲海峽，導致波斯灣航運停擺，陽明、萬海宣布暫停經收由荷姆茲海峽到中東的貨，未來何時恢復收貨？將視地緣政治變化及荷姆茲海峽開放時間，航行策略會另行通知客戶，國內的長榮仍在評估市場變化概況。
目前全球最大航商MSC已暫停所有前往中東地區的貨物訂艙，陽明海運表示，因近期區域情勢變化，部分中東航線與港口作業受到影響，航班可能出現延誤或改道情形。目前相關航線已暫停收貨，已訂艙之貨載將持續更新船期與可能之延誤或改道資訊，將隨時為大家更新進一步安排。
萬海也表示，目前萬海有三條中東航線，因為荷姆茲海峽過不去，部分中東港口暫停作業，加上中轉港口貨物待轉增加，目前只能關注戰爭概況，再做新一步的航行計畫。
