航運類股勁揚逾4%居冠 野村投信解析榮景

台股3日呈現下挫超過1.6%，但航運指數則勁揚逾4.4%，野村投信表示，隨著美國與以色列聯手對伊朗展開大規模軍事行動，中東緊張局勢急遽升高，全球股市再度震盪，台股亦呈現雲霄飛車式走勢。野村投信表示，在避險情緒推升市場重新評估供應鏈風險下，航運族群意外成為資金轉進焦點，成為地緣政治下的另類「海上黃金」。此次戰事不僅牽動能源價格，更讓全球最關鍵的海運樞紐呈現前所未見的雙重封鎖風險，帶來航運運價強力支撐，成為全球航運ETF的重要利多因子。

美以空襲伊朗後，伊朗旋即發動飛彈與無人機報復，並對海上通行發出警告，使全球最重要的石油與貨櫃航運要道荷姆茲海峽進入實質封鎖狀態。全球多家航運巨頭，包括 Maersk、MSC、Hapag-Lloyd、CMA CGM 宣布全面停止通行或改道繞行好望角，導致航程延長10–14天並吸收大量運能。荷莫茲海峽每日承載約20％全球石油與大量液化天然氣（LNG），任何封鎖都可能快速推升油價與供應鏈風險。同時，支持伊朗的葉門胡塞武裝宣布恢復紅海攻擊行動，使蘇伊士運河航線幾乎無法復航，形成全球航運史上罕見的「雙咽喉要道同時受阻」。

00960野村全球航運龍頭息收ETF （00960）經理人張怡琳分析表示，由於戰火持續延燒，全球航運業已啟動最高級別的避險措施，包含：

1.大量航線改道非洲好望角

Maersk、CMA CGM 等公司取消紅海航線復航計畫，並重新改道好望角。繞道導致運能被大量吸收，全球至少 250萬 TEU 船隊運能被佔用，推升貨櫃運價。

2.中東航線暫停收貨、船舶留置避險區

地中海航運（MSC）等公司全面暫停中東貨物訂艙並指示船舶進入安全區，國內航運公司亦宣布中東貨物暫停收貨，以降低風險。

3.戰爭險費用大幅調升，運價勢必反映成本

部分航商對波斯灣航線開徵每櫃 1,500–4,000 美元戰爭附加費。 保險市場預估戰爭險費率調升最高50％。

供應鏈壓力擴散：亞洲、歐洲全面受影響

野村投信投資策略部副總樓克望進一步分析，由於中東爭端可能延長時間與擴大區域，各大航商警告全球供應鏈恐面臨三大挑戰：

挑戰一：亞洲出口港口壅塞風險攀升

若荷莫茲海峽封鎖時間延長，運能下降將回堵至亞洲港口，引發供應鏈塞港效應。

挑戰二：歐洲線航程大幅延長、時程混亂

因紅海與蘇伊士運河復航無望，亞歐線船舶被迫繞行好望角，加重時間與燃油成本負擔。

挑戰三：冷鏈與高時效貨物風險增加

溫控貨物因船期延誤面臨高風險，亞太地區也可能出現運輸成本上漲與供應中斷。

航運成為地緣政治避險焦點：運價與需求形成支撐

樓克望進一步指出，戰事雖對全球市場形成壓力，但對航運市場卻形成不可忽視的短線利多：

利多一：繞道吸收全球運能、推升運價

航程延長使有效運力減少 8–12%，運價上升可期。

利多二： 航運股與航運 ETF 表現逆勢走強

受避險情緒與運價上漲預期推動，台灣貨櫃三雄漲勢明顯，看好航運後市。

利多三：油價震盪提高油輪需求

原油運輸風險上升，油輪租金飆升，全球航運龍頭 ETF 也同步受益。

中東戰火尚未落幕 全球航運龍頭 ETF 迎來潛在利多

展望後市，張怡琳表示，3月中東局勢仍持續升溫，美伊衝突與代理戰爭使荷莫茲海峽與紅海航道面臨長期風險。隨著航運公司全面避險、改道、調整船舶部署，全球供應鏈進入新一輪混亂，而這種運能被迫緊縮的局面，使航運運價在短期具有強而有力的支撐。在科技股震盪、股市波動加劇的環境下，航運成為市場資金避風港，00960 ETF 亦因具全球供需結構變動題材而備受投資人青睞。

樓克望提醒，投資人應留意地緣政治帶來的利多具時效性，若衝突降溫、航線恢復、戰爭附加費回落，運價可能面臨修正。此外，繞道成本與油價上升亦可能侵蝕航商獲利，顯示航運市場並非單向受惠。建議投資應以風險控管與分散配置為前提，避免因短期題材過度集中布局。