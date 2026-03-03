廣華可轉換公司債到期 帳上現金及約當現金充足

廣華-KY（1338）針對可轉換公司債（廣華二KY）到期償付事宜，廣華-KY表示，公司持續維持穩健的財務、業務結構管理發展策略，且整體資金配置以支持長期營運發展為主要考量。

目前帳上現金及約當現金水位超過新台幣20億元、銀行短期存款等皆維持合理與充足，並可配合營運現金流及未動用之銀行借款額度進行動態調度，以維持資金運用彈性。

此外，公司也已就未來債務償付需求及營運資金運用進行適當規劃，整體資金調度具備彈性，對營運發展並無影響。廣華-KY亦將持續專注本業經營，強化營運效率，並以穩健方式管理財務結構，維持良好之長期競爭力。

廣華-KY以目前在手訂單來看，雖受整體產業環境波動影響，但公司仍積極透過彈性調整全球產能配置、優化客戶與產品結構政策下，創造整體營運表現發揮良好的企業韌性，一方面，手握包括豐田、日產、上汽集團等新車款上市排程已明確，預計於今年年中起陸續加入生產量產階段，隨著主要客戶拉貨力道增加，將有助公司今年營運動能進一步提升。

另一方面，廣華-KY以Tier1角色對車廠進行供貨之營收占比已成長至超過兩成，此一成果也已逐步展現在公司與客戶的新產品技術開發的數量、以及公司營運表現中，創造公司保持良好訂單能見度與未來營運穩健。同時，公司持續透過產能優化、產品線升級與高附加價值產品比例提升等策略，強化競爭優勢，為中長期營運表現打下堅實基礎。