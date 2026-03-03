「沒人能通過！」伊朗關閉荷莫茲海峽 貨櫃三雄大漲 陽明飆逾7%

伊朗革命衛隊司令3月2日在伊朗國家電視台發出警告，表示荷莫茲海峽已關閉，若有人試圖通過，將對那些船隻開火。美伊戰爭導致荷姆茲海峽航運中斷，日本貨櫃運輸公司ONE指出，全球約10%的貨櫃船隊被堵，貨櫃三雄3日續強，陽明海運（2609）盤中漲幅約7%，萬海（2615）漲幅逾4%，長榮（2603）漲幅逾2%。

在美國和以色列對伊朗發動攻擊後，伊朗革命衛隊司令宣布關閉荷莫茲海峽，伊朗國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）也在2日表明，伊朗「不會與美方談判」。

中東局勢目前看不到緩和現象，反而更加惡化，一名資深美國官員透露，美國預備在未來24小時內「大幅增加」對伊朗的攻勢。美國國務院也呼籲在14個中東國家的美國公民盡速撤離。

ONE執行長尼可松表示，在美國和以色列對伊朗發動襲擊後，因荷莫茲海峽壅塞而滯留的750艘船舶中，約有100艘是貨櫃船。現在所有貨物都將開始在歐洲和亞洲的航運樞紐及主要港口積壓」。他透露，ONE和地中海航運公司（MSC）等競爭同業，都已停止承接往中東的貨運訂單。

陽明、萬海宣布暫停經收由荷姆茲海峽到中東的貨，未來何時恢復收貨將視地緣政治變化及荷姆茲海峽開放時間，航行策略會另行通知客戶，長榮仍在評估市場變化概況。

萬海表示，目前萬海有三條中東航線，因為荷姆茲海峽過不去，部分中東港口暫停作業，加上中轉港口貨物待轉增加，目前只能關注戰爭概況，再做新一步的航行計畫。

除避開荷姆茲海峽外，葉門青年運動（胡塞武裝組織）也威脅重啟對與美國及以色列有關的紅海貨船攻擊，長榮、陽明都表示，第1季不會返回紅海，未來會持續評估市場變化，在人員、船舶都安全的情況下，才會啟動返回紅海計畫。

自2023年12月葉門青年運動組織的攻擊行動迫使航商改走非洲南端長程航線以來，多數業者一直避免使用該航道。

陽明盤中大漲超過7%，站上年線，萬海大漲逾6%，長榮強漲逾3%，繼續向上衝高。