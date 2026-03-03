外資喊讚破警示 全新衝向漲停

全新（2455）2日遭列為注意股，但外資最新報告持續看好，調升其目標，3日開高走高，9點15分交易第四盤時，股價已達261.5元，已接近漲停板價262.5元。

全新2026年1月淨利4,729萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.26元。美系商指出，AI基礎建設加速帶動高速連接規格升級，美全新為全球PD磊晶圓龍頭，LD磊晶圓亦持續擴產；券商預期全新的CW雷射用磊晶圓營收於2025-28E年複合成長率達163%，隱含今年CW雷射數量為2,500萬顆，後年達7,000萬顆。

券商短期營運動能預估：今年第1季季增1%、第2季季增10%，最新預估2026-2028年EPS為6.1/8.8/10.8元，以明年30xPE評價，同步升目標。