外資喊讚破警示 全新衝向漲停

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

全新（2455）2日遭列為注意股，但外資最新報告持續看好，調升其目標，3日開高走高，9點15分交易第四盤時，股價已達261.5元，已接近漲停板價262.5元。

全新2026年1月淨利4,729萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.26元。美系商指出，AI基礎建設加速帶動高速連接規格升級，美全新為全球PD磊晶圓龍頭，LD磊晶圓亦持續擴產；券商預期全新的CW雷射用磊晶圓營收於2025-28E年複合成長率達163%，隱含今年CW雷射數量為2,500萬顆，後年達7,000萬顆。

券商短期營運動能預估：今年第1季季增1%、第2季季增10%，最新預估2026-2028年EPS為6.1/8.8/10.8元，以明年30xPE評價，同步升目標。

營收 券商 成長率

相關新聞

中砂元月 EPS 0.88元

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）遭列注意股票，昨（2）日應主管機關要求，公布自結元月歸屬母公司業主淨利1.29億元，年增69.4％，每股純益0.88元。

麗豐去年 EPS 7.13元 預計配息10元 現金殖利率達8.9%

麗豐-KY（4137）昨（2）日召開董事會，通過2025年財報，全年合併營收為38.8億元，年減4.63%，營業利益7.4億元，年減1.94%，稅後純益5.9億元，年增24.4%，每股純益（EPS）7.13元。

晶碩2月營收閃金光

隱形眼鏡大廠晶碩（6491）昨（2）日公告2月營收5.6億元，年增6.03%，創同期次高，累計前二月營收12.16億元， 年增18.42%。

統一超「賣貨便」 翻新體驗

統一超（2912）7-ELEVEN攻社群電商商機，旗下社群帶貨服務平台「賣貨便」經營七年、吸引2,300萬人次體驗，隨著3月正式進入品牌生日慶，7-ELEVEN全站撒千萬行銷資源，並推出三大限定活動，期望透過多元服務與超值活動擴大全民網購生活體驗，有望挹注3月業績。

樂事綠能1.01元 轉盈

樂事綠能（1529）昨（2）日發布財報，2025年稅後純益1.56億元，較前年虧轉盈，每股純益（EPS）1.01元，獲利創近四年新高。同時樂事綠能預計於5月22日召開股東會。

皇普去年 EPS 3.65元 創高

皇普建設（2528）昨（2）日發布財報，2025年稅後純益15.32億元，年增17.9%，每股純益（EPS）3.65元，獲利創下歷史新高紀錄。

