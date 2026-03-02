快訊

2億威力彩頭獎一注獨得 幸運兒獎落「這縣市」

美國與中東六國聯合聲明 譴責伊朗魯莽襲擊

明整天濕冷！賞花燈需打傘多穿衣 觀賞血月機率5字這樣說

聽新聞
0:00 / 0:00

汽車輪圈大廠巧新董事會通過現金減資25% 超額配發每股現金股利2元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

汽車輪圈大廠巧新（1563）2日召開董事會，決議辦理現金減資25%，每股擬退還股東現金2.5元，同時公布2025年全年營運成績稅後純益為3.18億元，年減57%，稅後每股盈餘(EPS)1.42元，擬超額配發每股現金股利2元。

巧新2025年營收為69.77億元，年減6.6%，汽車產業客戶拉貨力道較前一年保守，使得單位固定成本上升，再加上美元兌新台幣匯率貶值影響，稅後純益為3.18億元，年減57%，稅後每股盈餘(EPS)1.42元。巧新重視股東權益，董事會決議通過2025年度盈餘分配案，擬配發每股現金股利2元，以2日收盤價格新台幣43.45元計算，現金殖利率達4.6％。

該公司董事會也決議辦理現金減資25%，每股擬退還股東現金新台幣2.5元，減資後股本將為新台幣16.92億元，將提報到2026年5月20日股東常會，待股東會通過及呈報主管機關申報生效後，授權董事長另訂減資基準日與減資換發股票基準日等相關事宜。

巧新指出，本次減資主要基於提升股東權益報酬及優化資本結構，且目前在手現金水位充足，中期資本支出規劃明確，包括購地、建廠及設備投資等擴產計劃均已按部就班推動，

展望未來，巧新再生鋁產品已獲7家品牌客戶導入，目前採用占比近40%；已有多家半導體設備、鍛造及擠型製造商等產業客戶洽談運用再生鋁鋁材RESAICAL®投入生產相關關鍵零組件之合作機會，預期至2026年底，單月採用占比可望提升至50%。第二座年產10萬噸的鋁熔煉廠預計2026年完工，挹注成長動能。

減資 現金股利 新台幣匯率

延伸閱讀

遠東銀擬配發0.6335元股利 現金殖利率約4%

聯昌2025年虧損擴大淨損2.32億元 擬減資27.23%彌補虧損

勤凱財報／2025年全年 EPS 7.05元 決議配發4.7元股利、創單年最佳

勤凱去全年EPS 7.05元創新高 每股股利4.7元同寫新猷

相關新聞

匯率關稅影響 軸承廠信錦、新日興去年獲利縮水

軸承廠信錦今天發布2025年財報，受關稅與匯率等因素影響，信錦去年歸屬母公司淨利新台幣4.97億元，較2024年縮水51...

皇普財報／2025年全年 EPS 3.65元創新高 擬配息1.5元、配股1.5元

皇普建設（2528）2日發布財報，2025年稅後純益15.32億元，年增17.98％，每股稅後純益（EPS）3.65元，獲利創下歷史新高。董事會決議，去年下半年擬配發每股現金股利1.5元、股票股利1.5元，上半年則不分派股利，以2日收盤價28.95元計算，現金殖利率約5.1％。

晶碩營收／2月5.57億元、年增6%創同期次高 累計營收年增18%

晶碩（6491）2日公告2月營收5.57億元，年增6.03%，創同期次高，累計前二月營收12.16億元，年增18.42%。晶碩表示，今年以來業績成長動能主要來自日本市場，其次是歐洲與台灣，至於中國大陸也見止穩。展望後市，隨著主要市場證照陸續到位、矽水膠產能持續開出，全年營收表現可望有雙位數成長。

油價跳空大漲一度衝破80美元 台塑化強漲逼近60元

美國與以色列聯手空襲伊朗，全球油市劇烈震盪，布蘭特原油期貨一度飆漲13%至82美元，儘管隨後漲勢縮小，但仍上漲逾4%至76美元。同時傳出伊朗軍方已經不允許船隻通過荷姆茲海峽，惟截至目前還沒有官方消息證實海峽已遭封鎖。油市不確定升高，台塑化（6505）2日一度攻上漲停板，盤中大漲逾5%，創下波段新高。

七大美國雲端巨頭用電自建 東元、大同 迎美電力大單

外電報導，川普政府要求亞馬遜為首的七大美國雲端大廠為新增AI資料中心自行建設或採購電力，並將於美國時間4日在白宮簽署相關協議。雲端巨頭用電自建成為川普新政，引爆新一波美國AI電力基建大商機，東元（1504）、大同等台廠將迎來大單。

瑞智本月出貨動能轉強

壓縮機大廠瑞智（4532）受惠產業景氣回暖，3月起出貨動能將顯著轉強，第2季有望迎接全年營收最旺季。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。