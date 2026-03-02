汽車輪圈大廠巧新董事會通過現金減資25% 超額配發每股現金股利2元

汽車輪圈大廠巧新（1563）2日召開董事會，決議辦理現金減資25%，每股擬退還股東現金2.5元，同時公布2025年全年營運成績稅後純益為3.18億元，年減57%，稅後每股盈餘(EPS)1.42元，擬超額配發每股現金股利2元。

巧新2025年營收為69.77億元，年減6.6%，汽車產業客戶拉貨力道較前一年保守，使得單位固定成本上升，再加上美元兌新台幣匯率貶值影響，稅後純益為3.18億元，年減57%，稅後每股盈餘(EPS)1.42元。巧新重視股東權益，董事會決議通過2025年度盈餘分配案，擬配發每股現金股利2元，以2日收盤價格新台幣43.45元計算，現金殖利率達4.6％。

該公司董事會也決議辦理現金減資25%，每股擬退還股東現金新台幣2.5元，減資後股本將為新台幣16.92億元，將提報到2026年5月20日股東常會，待股東會通過及呈報主管機關申報生效後，授權董事長另訂減資基準日與減資換發股票基準日等相關事宜。

巧新指出，本次減資主要基於提升股東權益報酬及優化資本結構，且目前在手現金水位充足，中期資本支出規劃明確，包括購地、建廠及設備投資等擴產計劃均已按部就班推動，

展望未來，巧新再生鋁產品已獲7家品牌客戶導入，目前採用占比近40%；已有多家半導體設備、鍛造及擠型製造商等產業客戶洽談運用再生鋁鋁材RESAICAL®投入生產相關關鍵零組件之合作機會，預期至2026年底，單月採用占比可望提升至50%。第二座年產10萬噸的鋁熔煉廠預計2026年完工，挹注成長動能。