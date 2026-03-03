快訊

元宵血月有災禍？專家傻眼闢謠 指點3必做、4生肖才要「躲月」

聽新聞
0:00 / 0:00

統一超「賣貨便」 翻新體驗

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

統一超（2912）7-ELEVEN攻社群電商商機，旗下社群帶貨服務平台「賣貨便」經營七年、吸引2,300萬人次體驗，隨著3月正式進入品牌生日慶，7-ELEVEN全站撒千萬行銷資源，並推出三大限定活動，期望透過多元服務與超值活動擴大全民網購生活體驗，有望挹注3月業績。

根據經濟部統計處2025年最新資料顯示，全台網購銷售額年增2.8%。統一超觀察到，隨著多元社群平台陸續推出購物功能，邊滑社群、邊看邊買的消費行為已成日常購物情境。7-ELEVEN自3月起企劃「賣貨便在一7歡慶生日」、「寄件滿777件送限量招牌小燈箱磁鐵」、「安心取抽抽樂最大獎71元」三重回饋活動，為賣家業績助攻。

為滿足社群互動與平台內即時交易的消費模式，7-ELEVEN創新開發社群帶貨服務平台「賣貨便」，服務平台整合物流、金流、資訊流提供一般賣場、快速結帳賣場、便利自填單賣場等多元下單模式，方便創業者依服務情境輕鬆上架商品，搭配多元支付選擇、寄取服務據點綿密、月月寄取件回饋等服務與活動，已吸引近700萬名賣家會員加入。

此外，為滿足海外電商寄件需求，自2014年起為跨境電商與國際賣家打造一站式寄件解決方案。

賣場 賣家 統一超

延伸閱讀

酷澎女神節登場 指定美妝保健滿千折百 火箭速配最快隔日到貨

7-ELEVEN 賣貨便吸近700萬賣家 生日慶免運券天天送

7-ELEVEN 賣貨便近700萬賣家愛用！再出三招添買氣

世棒經典賽將開打 引爆百億商機

相關新聞

中砂元月 EPS 0.88元

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）遭列注意股票，昨（2）日應主管機關要求，公布自結元月歸屬母公司業主淨利1.29億元，年增69.4％，每股純益0.88元。

麗豐去年 EPS 7.13元 預計配息10元 現金殖利率達8.9%

麗豐-KY（4137）昨（2）日召開董事會，通過2025年財報，全年合併營收為38.8億元，年減4.63%，營業利益7.4億元，年減1.94%，稅後純益5.9億元，年增24.4%，每股純益（EPS）7.13元。

晶碩2月營收閃金光

隱形眼鏡大廠晶碩（6491）昨（2）日公告2月營收5.6億元，年增6.03%，創同期次高，累計前二月營收12.16億元， 年增18.42%。

統一超「賣貨便」 翻新體驗

統一超（2912）7-ELEVEN攻社群電商商機，旗下社群帶貨服務平台「賣貨便」經營七年、吸引2,300萬人次體驗，隨著3月正式進入品牌生日慶，7-ELEVEN全站撒千萬行銷資源，並推出三大限定活動，期望透過多元服務與超值活動擴大全民網購生活體驗，有望挹注3月業績。

樂事綠能1.01元 轉盈

樂事綠能（1529）昨（2）日發布財報，2025年稅後純益1.56億元，較前年虧轉盈，每股純益（EPS）1.01元，獲利創近四年新高。同時樂事綠能預計於5月22日召開股東會。

皇普去年 EPS 3.65元 創高

皇普建設（2528）昨（2）日發布財報，2025年稅後純益15.32億元，年增17.9%，每股純益（EPS）3.65元，獲利創下歷史新高紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。