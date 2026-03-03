快訊

元宵血月有災禍？專家傻眼闢謠 指點3必做、4生肖才要「躲月」

聽新聞
0:00 / 0:00

樂事綠能1.01元 轉盈

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

樂事綠能（1529）昨（2）日發布財報，2025年稅後純益1.56億元，較前年虧轉盈，每股純益（EPS）1.01元，獲利創近四年新高。同時樂事綠能預計於5月22日召開股東會。

樂事綠能受惠台電強韌電網計畫，專攻亭置式變壓器訂單，近期台電釋出近百億元的亭置式變壓器大單中，樂事綠能也有拿下約3.27億元的訂單量，另外也有比壓器、比流器、串流電抗器等訂單。

樂事綠能表示，將持續加速取得新材規產品認證，並開發新商機與新客戶，拓展電力能源商機的合作伙伴。

太陽光電業務方面，樂事綠能目前旗下自有的太陽能光電案場建置容量達40MW，每年售電收入貢獻約2億元。樂事綠能指出，太陽能事業群因為政策尚不明確的關係，較沒有像過去熱絡，有稍微停滯一點。

展望未來，樂事綠能表示，重電市場需求良好，AI算力需求、台商撤出大陸回流投資設廠、台積電擴廠等都帶動電力需求，且台電董事長曾文生指出近期電力設備缺貨又漲價，整體而言，對重電市場樂觀看待，持續積極爭取訂單。

綠能 曾文生 電力需求

延伸閱讀

來嘉義燈會品嚐綠能美味！台泥綠能漁電共生鱸魚丸、蝦餅首度亮相

七大美國雲端巨頭用電自建 東元、大同 迎美電力大單

期貨商論壇／中興電期 題材豐

華城、中興電 四檔耀眼

相關新聞

中砂元月 EPS 0.88元

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）遭列注意股票，昨（2）日應主管機關要求，公布自結元月歸屬母公司業主淨利1.29億元，年增69.4％，每股純益0.88元。

麗豐去年 EPS 7.13元 預計配息10元 現金殖利率達8.9%

麗豐-KY（4137）昨（2）日召開董事會，通過2025年財報，全年合併營收為38.8億元，年減4.63%，營業利益7.4億元，年減1.94%，稅後純益5.9億元，年增24.4%，每股純益（EPS）7.13元。

晶碩2月營收閃金光

隱形眼鏡大廠晶碩（6491）昨（2）日公告2月營收5.6億元，年增6.03%，創同期次高，累計前二月營收12.16億元， 年增18.42%。

統一超「賣貨便」 翻新體驗

統一超（2912）7-ELEVEN攻社群電商商機，旗下社群帶貨服務平台「賣貨便」經營七年、吸引2,300萬人次體驗，隨著3月正式進入品牌生日慶，7-ELEVEN全站撒千萬行銷資源，並推出三大限定活動，期望透過多元服務與超值活動擴大全民網購生活體驗，有望挹注3月業績。

樂事綠能1.01元 轉盈

樂事綠能（1529）昨（2）日發布財報，2025年稅後純益1.56億元，較前年虧轉盈，每股純益（EPS）1.01元，獲利創近四年新高。同時樂事綠能預計於5月22日召開股東會。

皇普去年 EPS 3.65元 創高

皇普建設（2528）昨（2）日發布財報，2025年稅後純益15.32億元，年增17.9%，每股純益（EPS）3.65元，獲利創下歷史新高紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。