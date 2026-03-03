隱形眼鏡大廠晶碩（6491）昨（2）日公告2月營收5.6億元，年增6.03%，創同期次高，累計前二月營收12.16億元， 年增18.42%。

晶碩表示，今年以來業績成長動能主要來自日本市場，其次是歐洲與台灣，至於中國大陸也見止穩。展望後市，隨著主要市場證照陸續到位、矽水膠產能持續開出，全年營收表現可望有雙位數成長。

晶碩表示，2026年產品布局將以擴大全球市場版圖與強化新世代材料量產為核心。公司目前在日本與台灣兩大主要市場已建立約七成市占，並已在去年完成核心市場證照，其餘市場預計2027年完成全球取證。

晶碩依循上市時提出的十年產品藍圖持續深耕，新材料的證照開發自數年前即展開，主要品項已於2025年取得證照，2026年將全面強化出貨。

其中，高階光學產品布局完整，包含散光鏡片，已切入日本、中國大陸、歐洲、美國、台灣與東南亞市場；漸進多焦鏡片已進入日本、美國、台灣與歐洲；三合一鏡片（近視、散光、老花）則以代工模式供應歐洲市場；至於兒童近視控制鏡片，相關臨床布局逐步完成，預計在2027年至2028年間取得全球取證。

功能性產品部分，B12系列已於台灣、歐洲與中國大陸上市，並自2025年起拓展至日本與美國；B2系列已完成台灣取證，並將於2026年陸續取得日本、大陸與歐洲市場的證照；清涼系列在台灣、日本皆已完成取證；抗藍光水膠系列已取得台灣證照，日本與美國的新材質取證亦在2025年完成。

在材料技術方面，晶碩已完成三大矽水膠材料的產品認證，涵蓋雙周拋及日拋矽水膠、彩色片矽水膠與搭載於高階光學的核心材質。2026年預計新增抗藍光矽水膠與功能性鹽水矽水膠兩項材料，並於取證後展開出貨。公司同步推進量產能力，新世代自動化產線持續導入，大溪廠率先採用全新世代矽水膠自動化設備，智能化升級也將於2026年逐步到位。晶碩強調，下一代材料仍在研發與臨床規劃階段，未來將推出具全球首創特性的鏡片。