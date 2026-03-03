快訊

麗豐去年 EPS 7.13元 預計配息10元 現金殖利率達8.9%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
麗豐-KY董事長陳碧華。麗豐／提供
麗豐-KY董事長陳碧華。麗豐／提供

麗豐-KY（4137）昨（2）日召開董事會，通過2025年財報，全年合併營收為38.8億元，年減4.63%，營業利益7.4億元，年減1.94%，稅後純益5.9億元，年增24.4%，每股純益（EPS）7.13元。

麗豐-KY表示，2025年整體營運呈現逐季走高態勢，2026年隨著市場消費回歸理性且需求逐步回溫，帶動旗下主營通路營運動能穩步提升。

麗豐-KY考量營運逐步回穩、現金流持續充沛下，大方提高股東回饋力道，董事會同步通過每股擬配發現金股利7元，另由資本公積配發3元，合計每股發放10元股息，整體配發率達140%，展現公司充沛資金水位與高度回饋股東的誠意。以昨日收盤價計算，現金殖利率約為8.9%。

在全球AI技術快速落地應用、產業加速數位轉型的浪潮下，麗豐-KY表示，將持續推動智慧營運布局，將AI人工智慧技術導入美容服務與產品銷售體系，強化數據驅動決策能力，提升整體營運效率與顧客體驗，朝向「智慧美容新零售」目標穩健邁進。

麗豐-KY進一步表示，隨著AI於消費產業的應用日益成熟，公司已將AI皮膚檢測、會員數據分析及精準產品推薦機制整合至門市服務流程，透過大數據分析與演算法模型，提供更個人化的護理建議與產品組合，不僅提升客戶滿意度與回購率，也優化門店庫存管理與銷售轉換效率，相關應用已逐步強化門店經營體質，並進一步提升單店產值與營運穩定度。

在產品研發端，麗豐-KY亦運用數據分析工具掌握市場趨勢與消費者需求變化，加快新品開發節奏，縮短產品上市時程，使研發資源配置更具效率。

麗豐-KY指出，AI導入並非單點式技術升級，而是全面性的營運升級工程，涵蓋會員經營、供應鏈管理與品牌行銷策略，逐步建構可持續擴張的數位化營運基礎，加上集團嚴控相關成本費用的效益疊加下，此一成果已從去年第4季單季營業利益率升至21％顯現。

現金股利

中砂元月 EPS 0.88元

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）遭列注意股票，昨（2）日應主管機關要求，公布自結元月歸屬母公司業主淨利1.29億元，年增69.4％，每股純益0.88元。

晶碩2月營收閃金光

隱形眼鏡大廠晶碩（6491）昨（2）日公告2月營收5.6億元，年增6.03%，創同期次高，累計前二月營收12.16億元， 年增18.42%。

統一超「賣貨便」 翻新體驗

統一超（2912）7-ELEVEN攻社群電商商機，旗下社群帶貨服務平台「賣貨便」經營七年、吸引2,300萬人次體驗，隨著3月正式進入品牌生日慶，7-ELEVEN全站撒千萬行銷資源，並推出三大限定活動，期望透過多元服務與超值活動擴大全民網購生活體驗，有望挹注3月業績。

樂事綠能1.01元 轉盈

樂事綠能（1529）昨（2）日發布財報，2025年稅後純益1.56億元，較前年虧轉盈，每股純益（EPS）1.01元，獲利創近四年新高。同時樂事綠能預計於5月22日召開股東會。

皇普去年 EPS 3.65元 創高

皇普建設（2528）昨（2）日發布財報，2025年稅後純益15.32億元，年增17.9%，每股純益（EPS）3.65元，獲利創下歷史新高紀錄。

