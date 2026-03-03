永光元月獲利增1.6倍

化工大廠永光（1711）昨（2）日公布2026年元月自結獲利數字，合併稅前盈餘1,724萬元，較去年同期增加1,081萬元，年增約168.1%。

永光也公布元月合併營業淨利808萬元，較去年同期營業淨利增加156萬元。元月合併營收7.24億元，年增12.7%。永光表示，元月合併營收增加，係因去年農曆春節在元月，致使去年工作天數減少之跨期差異所致。

永光去年12月單月稅前虧損1,466萬元；去年全年度合併稅前虧損1.71億元，全年每股稅前虧損約0.31元。

至於元月各事業別產品別營收，色料、碳粉、電子化學品均呈成長趨勢。其中，色料化學品2.54億元，年增24％；特用化學品1.68億元，年減12％；碳粉0.89億元，年增4％；電子化學品2億元，年增32％。

永光日前表示，去年受關稅等因素影響拖累需求，但相對看好電子化學品需求成長。在半導體前段製程化學品部分，因有國際代工合作，終端需求增加明顯。在供應端，也在積極擴充產線，預計至今年較能具體供應營收。