匯率關稅影響 軸承廠信錦、新日興去年獲利縮水

軸承廠信錦今天發布2025年財報，受關稅與匯率等因素影響，信錦去年歸屬母公司淨利新台幣4.97億元，較2024年縮水51.3%，每股稅後純益3.45元，為近3年新低。

另一軸承廠新日興今天也公布財報，2025年歸屬母公司淨利3.18億元，比2024年大幅衰退76.6%，每股稅後純益1.63元，創下2001年以來新低。

信錦今天董事會決議每股擬配發現金股息3元，股利發放率達87%，對照今天收盤股價75.2元計算，現金殖利率約4%。

信錦表示，去年雖然受惠低軌衛星（LEO）及高階電競機種需求穩定成長，但由於總體經濟因素及匯率波動影響，PC終端換機需求趨於保守，公司去年營收86.79億，年減7.7%；毛利率23.5%，也比2024年下滑5.6個百分點。

展望2026年，信錦表示面對多變的市場環境，信錦持續強化研發創新，深化既有產品的滲透率及延伸領域，拓展產品組合，將集團資源聚焦在太空衛星相關領域。隨低軌衛星產業需求強勁成長，以及產品新專案陸續導入，信錦看好低軌衛星產品占公司營收比重可望持續提升，展望後勢審慎樂觀。