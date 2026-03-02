樂事綠能財報／重電旺！2025年全年 EPS 1.01元 創近4年新高

樂事綠能（1529）2日發布財報，2025年稅後純益1.56億元，較去年虧轉盈，每股稅後純益（EPS）1.01元，獲利創近四年新高。另，樂事綠能預計於5月22日召開股東會。

樂事綠能受惠台電強韌電網計畫，專攻亭置式變壓器訂單，近期台電釋出近百億元的亭置式變壓器大單中，樂事綠能也有拿下約3.27億元的訂單量，另，也有比壓器、比流器、串流電抗器等訂單。

樂事綠能表示，將持續加速取得新材規產品認證，並開發新商機與新客戶，拓展電力能源商機的合作伙伴。

太陽光電業務方面，樂事綠能目前旗下自有的太陽能光電案場建置容量達40MW，每年售電收入貢獻約2億元。樂事綠能指出，太陽能事業群因為政策尚不明確的關係，較沒有像過去熱絡，有稍微停滯一點。

展望未來，樂事綠能表示，重電市場需求良好，AI算力需求、台商撤出大陸回流投資設廠、台積電（2330）擴廠等都帶動電力需求，且台電董事長曾文生指出近期電力設備缺貨又漲價，整體而言，對重電市場樂觀看待，持續積極爭取訂單。