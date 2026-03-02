聽新聞
根基2025年稅後純益12.42億、年增逾四成 EPS 達9.52元新高
根基營造（2546）公告2025年合併營收達214.94億元，較2024年142.34億元增加51%，創歷年同期新高，營業毛利18.32億元，毛利率為8.5%、略低於2024年的9.25%，稅後純益約達12.42億元、年增42.1%，每股純益達9.52元、優於2024年每股純益7.1元，創歷史新高。
根基近五年以2021年新簽約金額達231億元最大，其次為2024年的193億元；若以2024年193億元觀察，其中建設工程金額比重最大、達39%，其次為其他工程31%以及土建工程30%。
據根基法說資料顯示，2025年前三季根基在手尚未認列工程金額約406億元，僅次於450億元。
根基指出，目前營建業缺工數約達5.3萬人，尤其基層技術泥作、模板和鋼筋等工種更是出現「人才荒」，導致建案工期延長、成本增加等困境。面對國內缺工難題，根基將持續導入營建工程系統化、自動作業降低後續施工需依賴人力的情況。
