玻纖布最強股？ 南亞、富喬都休息 法人也轉賣 但台玻仍攻漲停

台股2日受到美國總統川普和以色列攻擊伊朗影響，一度下跌809.13點，不過早盤便急拉至下跌逾百點，相當抗跌。玻纖布龍頭日東紡2日也逆勢走高，盤中上漲逾1%，台股的玻纖族群則漲跌互見，以台玻（1802）漲勢最強，股價盤中漲停至67.2元，創近30年新高，建榮（5340）、德宏（5475）也都上漲；不過南亞（1303）、富喬（1815）都下跌休息，跌幅1~2%。

台股急跌後一路向上拉升，盤中跌點只剩約百點，台玻也由黑翻紅，並衝上漲停板67.2元，成交量超過23萬張，漲停排隊買單逾萬張。相較之下富喬、南亞都下跌回檔，德宏、建榮目前處置中，股價分別上漲逾2%、5%。

台玻2月26日因股價漲幅過大，應主管機關要求，公告自結元月稅後淨損1.27億元，虧損較去年同期收斂，單月每股淨虧0.04元。籌碼部分。2月26日外資和自營商都站在賣方，外資賣超約2.6萬張，自營商賣超逾3,000張。不過台玻股價卻不受1月自結虧損，和法人同步賣超的影響，仍攻上漲停板。

台玻指出，目前電子級玻纖布供不應求，高階玻纖布產品更是缺貨，台玻的低介電玻纖布（Low DK）、特殊規格的低膨脹係數（Low CTE）等電子級玻纖布已通過CCL客戶認證。目前台玻目標在2026年中旬前完成桃園、鹿港四廠房改建，以達成2026年高階產品市占率40%至45%，力拚成為全球第二大廠。

法人分析，先進封裝趨勢帶動載板尺寸及層數大幅提升，加上低軌衛星對高頻訊號傳輸要求更加嚴苛，低熱膨脹係數（Low-CTE）、低介電常數（Low-Dk）等成為關鍵規格，高階玻纖布成為決定算力穩定的戰略物資。

台玻今以56.5開低，但股價受資金追捧下，衝上漲停板67.2元。台玻也衝上成交量第四名，同時為成交值第九名。