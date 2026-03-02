快訊

玻纖布最強股？ 南亞、富喬都休息 法人也轉賣 但台玻仍攻漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股2日受到美國總統川普和以色列攻擊伊朗影響，一度下跌809.13點，不過早盤便急拉至下跌逾百點，相當抗跌。玻纖布龍頭日東紡2日也逆勢走高，盤中上漲逾1%，台股的玻纖族群則漲跌互見，以台玻（1802）漲勢最強，股價盤中漲停至67.2元，創近30年新高，建榮（5340）、德宏（5475）也都上漲；不過南亞（1303）、富喬（1815）都下跌休息，跌幅1~2%。

台股急跌後一路向上拉升，盤中跌點只剩約百點，台玻也由黑翻紅，並衝上漲停板67.2元，成交量超過23萬張，漲停排隊買單逾萬張。相較之下富喬、南亞都下跌回檔，德宏、建榮目前處置中，股價分別上漲逾2%、5%。

台玻2月26日因股價漲幅過大，應主管機關要求，公告自結元月稅後淨損1.27億元，虧損較去年同期收斂，單月每股淨虧0.04元。籌碼部分。2月26日外資和自營商都站在賣方，外資賣超約2.6萬張，自營商賣超逾3,000張。不過台玻股價卻不受1月自結虧損，和法人同步賣超的影響，仍攻上漲停板。

台玻指出，目前電子級玻纖布供不應求，高階玻纖布產品更是缺貨，台玻的低介電玻纖布（Low DK）、特殊規格的低膨脹係數（Low CTE）等電子級玻纖布已通過CCL客戶認證。目前台玻目標在2026年中旬前完成桃園、鹿港四廠房改建，以達成2026年高階產品市占率40%至45%，力拚成為全球第二大廠。

法人分析，先進封裝趨勢帶動載板尺寸及層數大幅提升，加上低軌衛星對高頻訊號傳輸要求更加嚴苛，低熱膨脹係數（Low-CTE）、低介電常數（Low-Dk）等成為關鍵規格，高階玻纖布成為決定算力穩定的戰略物資。

台玻今以56.5開低，但股價受資金追捧下，衝上漲停板67.2元。台玻也衝上成交量第四名，同時為成交值第九名。

油價跳空大漲一度衝破80美元 台塑化強漲逼近60元

美國與以色列聯手空襲伊朗，全球油市劇烈震盪，布蘭特原油期貨一度飆漲13%至82美元，儘管隨後漲勢縮小，但仍上漲逾4%至76美元。同時傳出伊朗軍方已經不允許船隻通過荷姆茲海峽，惟截至目前還沒有官方消息證實海峽已遭封鎖。油市不確定升高，台塑化（6505）2日一度攻上漲停板，盤中大漲逾5%，創下波段新高。

七大美國雲端巨頭用電自建 東元、大同 迎美電力大單

外電報導，川普政府要求亞馬遜為首的七大美國雲端大廠為新增AI資料中心自行建設或採購電力，並將於美國時間4日在白宮簽署相關協議。雲端巨頭用電自建成為川普新政，引爆新一波美國AI電力基建大商機，東元（1504）、大同等台廠將迎來大單。

瑞智本月出貨動能轉強

壓縮機大廠瑞智（4532）受惠產業景氣回暖，3月起出貨動能將顯著轉強，第2季有望迎接全年營收最旺季。

北士科熱！建商銷售向上 工程師入住紅利發酵 遠雄、達麗等添利多

輝達總部近期簽約完成，北士科第二波買氣加速中，隨著「科技工程師入住紅利」發酵，布局建商包括遠雄（5522）、達麗、潤泰新、華固、長虹、新潤等銷售動能蓄勢待發，各大建商均可望受惠。

藥華藥新品申請韓藥證

藥華藥（6446）昨（1）日宣布，已向韓國提交新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）新增適應症申請，新增適應症為原發性血小板過多症（ET）。依照韓國食品藥物安全部（MFDS）審核程序，審核時間約八至12個月，預計最快2026年第4季取證。

第一金4日法說…說明股利政策 外界聚焦三主軸

第一金4日將召開法說會，外界聚焦三大主軸，即2026年獲利動能、股利政策走向，及在美國關稅政策變化下，子銀行如何布局。法...

