美伊戰爭兩樣情 貨櫃三雄大漲、航空股走跌

美國、伊朗戰爭導致中東海空運大亂，多家航空公司取消數千個航班，航商則暫停航經荷姆茲海峽，伊朗官媒表示，荷姆茲海峽已實質關閉，同時革命衛隊2月28日已警告船隻通行安全。貨櫃三雄2日同步走強，盤中上漲逾3%，長榮（2603）更一舉站上年線大關；不過航空股則走跌，長榮航（2618）、華航（2610）都下跌逾4%。

荷姆茲海峽對能源運輸相當重要，承載全球約20%石油與液化天然氣運輸。全球10大產油國之中有5國的石油都經由荷姆茲海峽運出，每日運量超過2千萬桶，其中90%以上輸往亞洲。

德國貨櫃航運商赫伯羅德（Hapag-Lloyd）、丹麥馬士基（Maersk）及瑞士地中海航運公司（MSC）都已表示，旗下船隊將避免航行荷姆茲海峽，法國達飛海運（CMA CGM）也通知波斯灣的船隻立即避難，並暫停通過蘇伊士運河。

赫伯羅特周日宣布，對該區域貨物每個20呎貨櫃加收1,500美元「戰爭風險附加費」，自周一生效。

除避開荷莫茲海峽外，馬士基表示，在葉門青年運動（胡塞武裝組織）威脅重啟對與美國及以色列有關的紅海貨船攻擊後，將改道避開蘇伊士運河，改經非洲南端航行。

美伊衝突事件擴大，船舶將無法靠行相關鄰近地區，短期運價看漲，貨櫃三雄今日都走強，萬海（2615）、長榮盤中漲幅逾4%，陽明海運（2609）上漲逾3%。

航空部分，全球最大國際航空公司阿聯酋航空的航班已無限期暫停。阿提哈德航空將取消航班的期限，延長至2日凌晨2時；卡達航空則表示所有航班仍全面停飛，並將於2日上午9時提供最新消息。

長榮航、華航盤中下跌逾4%，業內分析，短線來看，若油價因戰事大幅攀升，由於航空用油占成本約三成，對航空業影響將最明顯。

航班部分，國內航空業者表示，目前歐洲客運航班不受影響，部分貨運航班已調整替代航路，將持續關注情勢發展，即時調配航班時間及航路因應。