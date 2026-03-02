快訊

今年元宵節可見血月 象徵天地失調？命理師：磁場紊亂宜待室內

驚悚影像曝！北市大都會客運輾斃6旬婦 駕駛指視線死角：非故意肇逃

以其人之道還治其身 美軍首度對伊朗動用自殺式無人機

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊戰爭兩樣情 貨櫃三雄大漲、航空股走跌

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

美國、伊朗戰爭導致中東海空運大亂，多家航空公司取消數千個航班，航商則暫停航經荷姆茲海峽，伊朗官媒表示，荷姆茲海峽已實質關閉，同時革命衛隊2月28日已警告船隻通行安全。貨櫃三雄2日同步走強，盤中上漲逾3%，長榮（2603）更一舉站上年線大關；不過航空股則走跌，長榮航（2618）、華航（2610）都下跌逾4%。

荷姆茲海峽對能源運輸相當重要，承載全球約20%石油與液化天然氣運輸。全球10大產油國之中有5國的石油都經由荷姆茲海峽運出，每日運量超過2千萬桶，其中90%以上輸往亞洲。

德國貨櫃航運商赫伯羅德（Hapag-Lloyd）、丹麥馬士基（Maersk）及瑞士地中海航運公司（MSC）都已表示，旗下船隊將避免航行荷姆茲海峽，法國達飛海運（CMA CGM）也通知波斯灣的船隻立即避難，並暫停通過蘇伊士運河。

赫伯羅特周日宣布，對該區域貨物每個20呎貨櫃加收1,500美元「戰爭風險附加費」，自周一生效。

除避開荷莫茲海峽外，馬士基表示，在葉門青年運動（胡塞武裝組織）威脅重啟對與美國及以色列有關的紅海貨船攻擊後，將改道避開蘇伊士運河，改經非洲南端航行。

美伊衝突事件擴大，船舶將無法靠行相關鄰近地區，短期運價看漲，貨櫃三雄今日都走強，萬海（2615）、長榮盤中漲幅逾4%，陽明海運（2609）上漲逾3%。

航空部分，全球最大國際航空公司阿聯酋航空的航班已無限期暫停。阿提哈德航空將取消航班的期限，延長至2日凌晨2時；卡達航空則表示所有航班仍全面停飛，並將於2日上午9時提供最新消息。

長榮航、華航盤中下跌逾4%，業內分析，短線來看，若油價因戰事大幅攀升，由於航空用油占成本約三成，對航空業影響將最明顯。

航班部分，國內航空業者表示，目前歐洲客運航班不受影響，部分貨運航班已調整替代航路，將持續關注情勢發展，即時調配航班時間及航路因應。

長榮 長榮航 航空公司

延伸閱讀

美伊戰事效應 貨櫃三雄勁揚、航空股承壓

美伊開打 航運供需出現新轉機 類股股價走強

油價跳空大漲一度衝破80美元 台塑化強漲逼近60元

避戰火！馬士基等航運巨頭急繞道、加徵戰爭附加費 貨櫃壅塞潮恐再起

相關新聞

油價跳空大漲一度衝破80美元 台塑化強漲逼近60元

美國與以色列聯手空襲伊朗，全球油市劇烈震盪，布蘭特原油期貨一度飆漲13%至82美元，儘管隨後漲勢縮小，但仍上漲逾4%至76美元。同時傳出伊朗軍方已經不允許船隻通過荷姆茲海峽，惟截至目前還沒有官方消息證實海峽已遭封鎖。油市不確定升高，台塑化（6505）2日一度攻上漲停板，盤中大漲逾5%，創下波段新高。

七大美國雲端巨頭用電自建 東元、大同 迎美電力大單

外電報導，川普政府要求亞馬遜為首的七大美國雲端大廠為新增AI資料中心自行建設或採購電力，並將於美國時間4日在白宮簽署相關協議。雲端巨頭用電自建成為川普新政，引爆新一波美國AI電力基建大商機，東元（1504）、大同等台廠將迎來大單。

瑞智本月出貨動能轉強

壓縮機大廠瑞智（4532）受惠產業景氣回暖，3月起出貨動能將顯著轉強，第2季有望迎接全年營收最旺季。

北士科熱！建商銷售向上 工程師入住紅利發酵 遠雄、達麗等添利多

輝達總部近期簽約完成，北士科第二波買氣加速中，隨著「科技工程師入住紅利」發酵，布局建商包括遠雄（5522）、達麗、潤泰新、華固、長虹、新潤等銷售動能蓄勢待發，各大建商均可望受惠。

藥華藥新品申請韓藥證

藥華藥（6446）昨（1）日宣布，已向韓國提交新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）新增適應症申請，新增適應症為原發性血小板過多症（ET）。依照韓國食品藥物安全部（MFDS）審核程序，審核時間約八至12個月，預計最快2026年第4季取證。

第一金4日法說…說明股利政策 外界聚焦三主軸

第一金4日將召開法說會，外界聚焦三大主軸，即2026年獲利動能、股利政策走向，及在美國關稅政策變化下，子銀行如何布局。法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。