永光自結元月稅前純益1,724萬元

美國與以色列聯手空襲伊朗，全球油市劇烈震盪，布蘭特原油期貨一度飆漲13%至82美元，儘管隨後漲勢縮小，但仍上漲逾4%至76美元。同時傳出伊朗軍方已經不允許船隻通過荷姆茲海峽，惟截至目前還沒有官方消息證實海峽已遭封鎖。油市不確定升高，台塑化（6505）2日一度攻上漲停板，盤中大漲逾5%，創下波段新高。

2026-03-02 10:16