永光自結元月稅前純益1,724萬元

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

永光（1711）2日公布2026年元月自結獲利數字，合併稅前純益1,724萬元，較去年同期增加1,081萬元，據公開資訊概算，年增約168.1%，相較去年12月，轉虧為盈。

永光也公布元月合併營業淨利808萬元，較去年同期營業淨利增加156萬元。元月合併營收7.24億元，年增12.7%。

永光去年12月單月稅前虧損1,466萬元；去年全年度合併稅前虧損1.71億元，全年每股稅前虧損約0.31元。

至於元月各事業別產品別營收，色料、碳粉、電子化學品均呈成長趨勢。其中，色料化學品2.54億元，年增24％；特用化學品1.68億元，年減12％；碳粉0.89億元，年增4％；電子化學品2億元，年增32％。

