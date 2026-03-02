遠東新利多齊發！三大題材點火大單敲進 盤中爆量一度攻漲停

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

遠東新（1402）2日早盤強勢點火，在大單推升下跳空開高，股價一度攻上漲停價31.65元，雖未能鎖住漲停，但交投明顯放大，開盤不到一個半小時成交量即達5.5萬張，創一年多來最大量，股價同步攀上七個多月新高。市場認為，遠東新近期利多題材齊發，成為本波股價攻勢的主要推力。

市場分析指出，遠東新手握三大題材。首先，國際油價急漲帶來成本與報價連動效益。美國與以色列聯手空襲伊朗，引爆全球油市劇烈震盪，布蘭特原油期貨一度飆漲13%至82美元。遠東新石化與化纖部門（PTA、EG、聚酯粒）成本高度連動油價，若原料上漲順利轉嫁下游客戶，產品報價可望同步墊高，提升營收表現。塑化族群早盤全面強攻，包括台塑化（6505）開盤一度亮燈漲停，顯示原物料族群買氣強勁。

其次，資產活化挹注獲利。遠東新日前公告處分桃園觀音不動產予台光電（2383），預計處分利益約18.8億元，可望推升首季財報表現。遠東新土地資產雄厚，全台握有約56萬坪土地，其中約三分之一屬投資型不動產，多集中於北部核心區域。根據公司先前說明，投資型不動產帳面價值高達1,298億元，在紡織本業景氣波動下，更凸顯資產活化的重要性。

第三，轉投資事業穩健貢獻，提供整體獲利支撐。遠東新旗下轉投資包括遠傳（4904）、亞泥（1102）、遠百（2903）等，來自權益法投資收益與股票處分利益有助平穩整體獲利。其中，遠傳日前通過2025年度盈餘分配案，擬配發現金股利每股3.81元、年增7%，創歷年最佳。遠傳並公布2026年財測，全年合併營收預估1,174.8億元、年增6.5%；EBITDA 398.3億元、年增4.6%；稅後淨利141.7億元、EPS達3.93元，預估營收與獲利將再創新高，成為遠東新轉投資收益的重要來源。

國際油價 遠東新

相關新聞

油價跳空大漲一度衝破80美元 台塑化強漲逼近60元

美國與以色列聯手空襲伊朗，全球油市劇烈震盪，布蘭特原油期貨一度飆漲13%至82美元，儘管隨後漲勢縮小，但仍上漲逾4%至76美元。同時傳出伊朗軍方已經不允許船隻通過荷姆茲海峽，惟截至目前還沒有官方消息證實海峽已遭封鎖。油市不確定升高，台塑化（6505）2日一度攻上漲停板，盤中大漲逾5%，創下波段新高。

七大美國雲端巨頭用電自建 東元、大同 迎美電力大單

外電報導，川普政府要求亞馬遜為首的七大美國雲端大廠為新增AI資料中心自行建設或採購電力，並將於美國時間4日在白宮簽署相關協議。雲端巨頭用電自建成為川普新政，引爆新一波美國AI電力基建大商機，東元（1504）、大同等台廠將迎來大單。

瑞智本月出貨動能轉強

壓縮機大廠瑞智（4532）受惠產業景氣回暖，3月起出貨動能將顯著轉強，第2季有望迎接全年營收最旺季。

北士科熱！建商銷售向上 工程師入住紅利發酵 遠雄、達麗等添利多

輝達總部近期簽約完成，北士科第二波買氣加速中，隨著「科技工程師入住紅利」發酵，布局建商包括遠雄（5522）、達麗、潤泰新、華固、長虹、新潤等銷售動能蓄勢待發，各大建商均可望受惠。

藥華藥新品申請韓藥證

藥華藥（6446）昨（1）日宣布，已向韓國提交新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）新增適應症申請，新增適應症為原發性血小板過多症（ET）。依照韓國食品藥物安全部（MFDS）審核程序，審核時間約八至12個月，預計最快2026年第4季取證。

第一金4日法說…說明股利政策 外界聚焦三主軸

第一金4日將召開法說會，外界聚焦三大主軸，即2026年獲利動能、股利政策走向，及在美國關稅政策變化下，子銀行如何布局。法...

