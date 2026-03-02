遠東新利多齊發！三大題材點火大單敲進 盤中爆量一度攻漲停

遠東新（1402）2日早盤強勢點火，在大單推升下跳空開高，股價一度攻上漲停價31.65元，雖未能鎖住漲停，但交投明顯放大，開盤不到一個半小時成交量即達5.5萬張，創一年多來最大量，股價同步攀上七個多月新高。市場認為，遠東新近期利多題材齊發，成為本波股價攻勢的主要推力。

市場分析指出，遠東新手握三大題材。首先，國際油價急漲帶來成本與報價連動效益。美國與以色列聯手空襲伊朗，引爆全球油市劇烈震盪，布蘭特原油期貨一度飆漲13%至82美元。遠東新石化與化纖部門（PTA、EG、聚酯粒）成本高度連動油價，若原料上漲順利轉嫁下游客戶，產品報價可望同步墊高，提升營收表現。塑化族群早盤全面強攻，包括台塑化（6505）開盤一度亮燈漲停，顯示原物料族群買氣強勁。

其次，資產活化挹注獲利。遠東新日前公告處分桃園觀音不動產予台光電（2383），預計處分利益約18.8億元，可望推升首季財報表現。遠東新土地資產雄厚，全台握有約56萬坪土地，其中約三分之一屬投資型不動產，多集中於北部核心區域。根據公司先前說明，投資型不動產帳面價值高達1,298億元，在紡織本業景氣波動下，更凸顯資產活化的重要性。

第三，轉投資事業穩健貢獻，提供整體獲利支撐。遠東新旗下轉投資包括遠傳（4904）、亞泥（1102）、遠百（2903）等，來自權益法投資收益與股票處分利益有助平穩整體獲利。其中，遠傳日前通過2025年度盈餘分配案，擬配發現金股利每股3.81元、年增7%，創歷年最佳。遠傳並公布2026年財測，全年合併營收預估1,174.8億元、年增6.5%；EBITDA 398.3億元、年增4.6%；稅後淨利141.7億元、EPS達3.93元，預估營收與獲利將再創新高，成為遠東新轉投資收益的重要來源。