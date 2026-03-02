美伊開打 航運供需出現新轉機、類股股價走強

美伊開打，國際局勢動盪不安，油輪漲勢再起，新興航運（2605）2日受惠持有油輪股價攻漲停；貨櫃輪開始繞道，供給再出現新變化，長榮（2603）、陽明海運（2609）、萬海（2615）股價也走強。

國際原油市場上演自2022年以來最強勁年初開局，美伊開打後油價恐跟著一路往上走，國內最多油輪的業者新興受惠於油輪價格有望跟著同步攀升，2日股價走強來到37.1元，漲停亮燈鎖住。

中東戰火持續升溫下，近日胡塞組織將恢復攻擊航經紅海船舶，全球航商返回紅海，再度遙遙無期，繞道好望角的情況恐成常態，而將使運力進一步緊縮。伊朗已宣布關閉荷姆茲海峽，導致波斯灣航運停擺，其中，油輪運輸大受影響，油輪需求供給立即增加。

法人分析，美伊戰爭開打後，貨櫃航運龍頭馬士基（Maersk）與赫伯羅德（Hapag-Lloyd）表示，將再度避開紅海和蘇伊士運河。根據2024年經驗，紅海危機繞道好望角將導致航程增加10-14天，並削減全球8-12%的運能。

新興主要的營運為海岬型船舶及油輪，地緣政治對油輪影響相當明顯，新興的船舶規模包含3艘30萬噸級巨型油輪（VLCC）及大型的海岬型船舶，營運模式採中長期論時租約、單航次論時租約及現貨論程方式營運，以最佳獲利方式，穩健經營管理船隊。

散裝航運海岬型船往常在農曆春節假期都會迎來淡季，而節後海岬型船現貨市場日租金有緩步回升，裕民（2606）看好目前趨勢應該是會在假期過後轉好，今年市場對於海岬型船的需求也看非常正面，供需緊俏，日租金應該會有較正面發展，裕民評估目前船隊仍然會維持長約、短約搭配的方式營運，鞏固穩定獲利並同時可觀察市場變化。