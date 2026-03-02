快訊

美伊開打 航運供需出現新轉機、類股股價走強

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

美伊開打，國際局勢動盪不安，油輪漲勢再起，新興航運（2605）2日受惠持有油輪股價攻漲停；貨櫃輪開始繞道，供給再出現新變化，長榮（2603）、陽明海運（2609）、萬海（2615）股價也走強。

國際原油市場上演自2022年以來最強勁年初開局，美伊開打後油價恐跟著一路往上走，國內最多油輪的業者新興受惠於油輪價格有望跟著同步攀升，2日股價走強來到37.1元，漲停亮燈鎖住。

中東戰火持續升溫下，近日胡塞組織將恢復攻擊航經紅海船舶，全球航商返回紅海，再度遙遙無期，繞道好望角的情況恐成常態，而將使運力進一步緊縮。伊朗已宣布關閉荷姆茲海峽，導致波斯灣航運停擺，其中，油輪運輸大受影響，油輪需求供給立即增加。

法人分析，美伊戰爭開打後，貨櫃航運龍頭馬士基（Maersk）與赫伯羅德（Hapag-Lloyd）表示，將再度避開紅海和蘇伊士運河。根據2024年經驗，紅海危機繞道好望角將導致航程增加10-14天，並削減全球8-12%的運能。

新興主要的營運為海岬型船舶及油輪，地緣政治對油輪影響相當明顯，新興的船舶規模包含3艘30萬噸級巨型油輪（VLCC）及大型的海岬型船舶，營運模式採中長期論時租約、單航次論時租約及現貨論程方式營運，以最佳獲利方式，穩健經營管理船隊。

散裝航運海岬型船往常在農曆春節假期都會迎來淡季，而節後海岬型船現貨市場日租金有緩步回升，裕民（2606）看好目前趨勢應該是會在假期過後轉好，今年市場對於海岬型船的需求也看非常正面，供需緊俏，日租金應該會有較正面發展，裕民評估目前船隊仍然會維持長約、短約搭配的方式營運，鞏固穩定獲利並同時可觀察市場變化。

相關新聞

油價跳空大漲一度衝破80美元 台塑化強漲逼近60元

美國與以色列聯手空襲伊朗，全球油市劇烈震盪，布蘭特原油期貨一度飆漲13%至82美元，儘管隨後漲勢縮小，但仍上漲逾4%至76美元。同時傳出伊朗軍方已經不允許船隻通過荷姆茲海峽，惟截至目前還沒有官方消息證實海峽已遭封鎖。油市不確定升高，台塑化（6505）2日一度攻上漲停板，盤中大漲逾5%，創下波段新高。

七大美國雲端巨頭用電自建 東元、大同 迎美電力大單

外電報導，川普政府要求亞馬遜為首的七大美國雲端大廠為新增AI資料中心自行建設或採購電力，並將於美國時間4日在白宮簽署相關協議。雲端巨頭用電自建成為川普新政，引爆新一波美國AI電力基建大商機，東元（1504）、大同等台廠將迎來大單。

瑞智本月出貨動能轉強

壓縮機大廠瑞智（4532）受惠產業景氣回暖，3月起出貨動能將顯著轉強，第2季有望迎接全年營收最旺季。

北士科熱！建商銷售向上 工程師入住紅利發酵 遠雄、達麗等添利多

輝達總部近期簽約完成，北士科第二波買氣加速中，隨著「科技工程師入住紅利」發酵，布局建商包括遠雄（5522）、達麗、潤泰新、華固、長虹、新潤等銷售動能蓄勢待發，各大建商均可望受惠。

藥華藥新品申請韓藥證

藥華藥（6446）昨（1）日宣布，已向韓國提交新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）新增適應症申請，新增適應症為原發性血小板過多症（ET）。依照韓國食品藥物安全部（MFDS）審核程序，審核時間約八至12個月，預計最快2026年第4季取證。

第一金4日法說…說明股利政策 外界聚焦三主軸

第一金4日將召開法說會，外界聚焦三大主軸，即2026年獲利動能、股利政策走向，及在美國關稅政策變化下，子銀行如何布局。法...

