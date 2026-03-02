快訊

今年元宵節可見血月 象徵天地失調？命理師：磁場紊亂宜待室內

驚悚影像曝！北市大都會客運輾斃6旬婦 駕駛指視線死角：非故意肇逃

以其人之道還治其身 美軍首度對伊朗動用自殺式無人機

聽新聞
0:00 / 0:00

油價跳空大漲一度衝破80美元 台塑化強漲逼近60元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
全球油市劇烈震盪。美聯社
全球油市劇烈震盪。美聯社

美國與以色列聯手空襲伊朗，全球油市劇烈震盪，布蘭特原油期貨一度飆漲13%至82美元，儘管隨後漲勢縮小，但仍上漲逾4%至76美元。同時傳出伊朗軍方已經不允許船隻通過荷姆茲海峽，惟截至目前還沒有官方消息證實海峽已遭封鎖。油市不確定升高，台塑化（6505）2日一度攻上漲停板，盤中大漲逾5%，創下波段新高。

美國、以色列的攻擊造成伊朗最高領袖哈米尼與多名高層喪生，伊朗隨即對以色列及波灣鄰國發動報復，並在荷姆茲海峽及周邊攻擊三艘油輪。

荷姆茲海峽承載全球約20%石油與液化天然氣運輸。全球10大產油國之中有5國的石油都經由荷姆茲海峽運出，每日運量超過2千萬桶，其中90%以上輸往亞洲。

彭博與CNBC引述多家機構指出，油輪航運幾近停擺，多艘貨輪接到伊朗革命衛隊的VHF電訊，表示船隻不得通過，船隻在海峽外聚集觀望，惟截至目前還沒有官方消息證實海峽已遭封鎖。

台塑化表示，美伊戰爭開打，油價上漲幾乎是必然結果，伊朗軍事力量較強，整體衝突持續時間可能較長，對油價影響的強度與期間，預期都會高於美國打擊委內瑞拉的當時情境。不過，實際漲幅與時間長短無法預期。

台塑化指出，油價上漲確實有助於該公司的外銷業務，內銷價格無法完全反映成本，反而不利。不過如戰事拖過3月，對油價的影響將擴大。

法人分析，美伊戰爭造成地緣政治風險飆升，帶動原油價格上漲，塑化原料將迎來漲價的機會，同時目前產業鏈庫存偏低，產品漲價也會刺激補庫存需求，成為行情推漲動能。

台塑化今開高，一度漲至59.9元漲停板，不過隨後漲停打開，盤中漲幅逾5%。開盤一小時即爆出2萬多張成交量。

台塑化 原油價格 哈米尼

延伸閱讀

美伊戰火衝擊荷姆茲海峽！油價飆13%衝82美元 最壞恐見120美元

美以攻伊戰火蔓延 油價狂漲13% 金價漲1.6% 美股期指跌1%

國際油價飆向108美元 投資人湧入黃金與美債等避險資產

美伊戰事／塑化鏈受惠補庫存需求 中油、台塑化迎漲價契機

相關新聞

油價跳空大漲一度衝破80美元 台塑化強漲逼近60元

美國與以色列聯手空襲伊朗，全球油市劇烈震盪，布蘭特原油期貨一度飆漲13%至82美元，儘管隨後漲勢縮小，但仍上漲逾4%至76美元。同時傳出伊朗軍方已經不允許船隻通過荷姆茲海峽，惟截至目前還沒有官方消息證實海峽已遭封鎖。油市不確定升高，台塑化（6505）2日一度攻上漲停板，盤中大漲逾5%，創下波段新高。

七大美國雲端巨頭用電自建 東元、大同 迎美電力大單

外電報導，川普政府要求亞馬遜為首的七大美國雲端大廠為新增AI資料中心自行建設或採購電力，並將於美國時間4日在白宮簽署相關協議。雲端巨頭用電自建成為川普新政，引爆新一波美國AI電力基建大商機，東元（1504）、大同等台廠將迎來大單。

瑞智本月出貨動能轉強

壓縮機大廠瑞智（4532）受惠產業景氣回暖，3月起出貨動能將顯著轉強，第2季有望迎接全年營收最旺季。

北士科熱！建商銷售向上 工程師入住紅利發酵 遠雄、達麗等添利多

輝達總部近期簽約完成，北士科第二波買氣加速中，隨著「科技工程師入住紅利」發酵，布局建商包括遠雄（5522）、達麗、潤泰新、華固、長虹、新潤等銷售動能蓄勢待發，各大建商均可望受惠。

藥華藥新品申請韓藥證

藥華藥（6446）昨（1）日宣布，已向韓國提交新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）新增適應症申請，新增適應症為原發性血小板過多症（ET）。依照韓國食品藥物安全部（MFDS）審核程序，審核時間約八至12個月，預計最快2026年第4季取證。

第一金4日法說…說明股利政策 外界聚焦三主軸

第一金4日將召開法說會，外界聚焦三大主軸，即2026年獲利動能、股利政策走向，及在美國關稅政策變化下，子銀行如何布局。法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。