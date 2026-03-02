油價跳空大漲一度衝破80美元 台塑化強漲逼近60元

美國與以色列聯手空襲伊朗，全球油市劇烈震盪，布蘭特原油期貨一度飆漲13%至82美元，儘管隨後漲勢縮小，但仍上漲逾4%至76美元。同時傳出伊朗軍方已經不允許船隻通過荷姆茲海峽，惟截至目前還沒有官方消息證實海峽已遭封鎖。油市不確定升高，台塑化（6505）2日一度攻上漲停板，盤中大漲逾5%，創下波段新高。

美國、以色列的攻擊造成伊朗最高領袖哈米尼與多名高層喪生，伊朗隨即對以色列及波灣鄰國發動報復，並在荷姆茲海峽及周邊攻擊三艘油輪。

荷姆茲海峽承載全球約20%石油與液化天然氣運輸。全球10大產油國之中有5國的石油都經由荷姆茲海峽運出，每日運量超過2千萬桶，其中90%以上輸往亞洲。

彭博與CNBC引述多家機構指出，油輪航運幾近停擺，多艘貨輪接到伊朗革命衛隊的VHF電訊，表示船隻不得通過，船隻在海峽外聚集觀望，惟截至目前還沒有官方消息證實海峽已遭封鎖。

台塑化表示，美伊戰爭開打，油價上漲幾乎是必然結果，伊朗軍事力量較強，整體衝突持續時間可能較長，對油價影響的強度與期間，預期都會高於美國打擊委內瑞拉的當時情境。不過，實際漲幅與時間長短無法預期。

台塑化指出，油價上漲確實有助於該公司的外銷業務，內銷價格無法完全反映成本，反而不利。不過如戰事拖過3月，對油價的影響將擴大。

法人分析，美伊戰爭造成地緣政治風險飆升，帶動原油價格上漲，塑化原料將迎來漲價的機會，同時目前產業鏈庫存偏低，產品漲價也會刺激補庫存需求，成為行情推漲動能。

台塑化今開高，一度漲至59.9元漲停板，不過隨後漲停打開，盤中漲幅逾5%。開盤一小時即爆出2萬多張成交量。