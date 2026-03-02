快訊

伊朗代理勢力真主黨參戰！以色列北部遇襲 美憂恐攻波及本土

經典賽／大雨來襲…中華隊首場官辦熱身賽確定沒了

川普速報／美定調伊朗戰事4周收尾 僅27%美人支持空襲

中東危機再起 法人上調長榮、陽明評等至買進

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

法人機構表示，考量紅海危機再起，降低航商復航意願，進而舒緩市場對於運價走勢的保守預期下，上調長榮（2603）及陽明海運（2609）投資建議為買進；另一方面，反應全球運價動向的SCFI指數，截至上周為止，收在1,333.11點，較前一周上漲6.5%。

其中，美東線周漲6.6%，美西線周漲3.9%，歐洲線運價周漲4.3%。，SCFI指數在連續六周走跌後出現上漲，分析師認為，主要是春節過後市場供需尚未完全到位，預期3月之後下游將陸續復工，運價將逐漸反映市場實際供需狀況。

法人機構表示，美國及以色列聯手攻擊伊朗，對於貨櫃海運市場的影響有二，第一、紅海危機再起，降低航商復航紅海機率，其中，以色列及伊朗再度發生衝突，胡塞恐重啟紅海攻擊行動，即便戰爭有望在短期內停止、但雙方關係仍緊張之下，紅海危機將持續存在，航商復航計畫將因此中斷，預期2026年航商仍將持續繞道好望角航行，相對有利支撐歐洲線運價走勢，國內相關航商以長榮及陽明為主。

第二，美、以、伊戰爭提高航商通行荷姆茲海峽的風險，影響將以中東線為主，預期將以其他港口及接駁運輸替代原本航程，周轉率的降低有利支撐航線運價表現。國內航商以萬海（2615）的中東線比重相對較高，但運價漲勢的持續性將取決於戰爭期間的長短。同時，考量紅海危機再起，降低航商復航意願下，予長榮及陽明投資建議為買進。

油價跳空大漲一度衝破80美元 台塑化強漲逼近60元

美國與以色列聯手空襲伊朗，全球油市劇烈震盪，布蘭特原油期貨一度飆漲13%至82美元，儘管隨後漲勢縮小，但仍上漲逾4%至76美元。同時傳出伊朗軍方已經不允許船隻通過荷姆茲海峽，惟截至目前還沒有官方消息證實海峽已遭封鎖。油市不確定升高，台塑化（6505）2日一度攻上漲停板，盤中大漲逾5%，創下波段新高。

七大美國雲端巨頭用電自建 東元、大同 迎美電力大單

外電報導，川普政府要求亞馬遜為首的七大美國雲端大廠為新增AI資料中心自行建設或採購電力，並將於美國時間4日在白宮簽署相關協議。雲端巨頭用電自建成為川普新政，引爆新一波美國AI電力基建大商機，東元（1504）、大同等台廠將迎來大單。

瑞智本月出貨動能轉強

壓縮機大廠瑞智（4532）受惠產業景氣回暖，3月起出貨動能將顯著轉強，第2季有望迎接全年營收最旺季。

北士科熱！建商銷售向上 工程師入住紅利發酵 遠雄、達麗等添利多

輝達總部近期簽約完成，北士科第二波買氣加速中，隨著「科技工程師入住紅利」發酵，布局建商包括遠雄（5522）、達麗、潤泰新、華固、長虹、新潤等銷售動能蓄勢待發，各大建商均可望受惠。

藥華藥新品申請韓藥證

藥華藥（6446）昨（1）日宣布，已向韓國提交新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）新增適應症申請，新增適應症為原發性血小板過多症（ET）。依照韓國食品藥物安全部（MFDS）審核程序，審核時間約八至12個月，預計最快2026年第4季取證。

第一金4日法說…說明股利政策 外界聚焦三主軸

第一金4日將召開法說會，外界聚焦三大主軸，即2026年獲利動能、股利政策走向，及在美國關稅政策變化下，子銀行如何布局。法...

