中東危機再起 法人上調長榮、陽明評等至買進

法人機構表示，考量紅海危機再起，降低航商復航意願，進而舒緩市場對於運價走勢的保守預期下，上調長榮（2603）及陽明海運（2609）投資建議為買進；另一方面，反應全球運價動向的SCFI指數，截至上周為止，收在1,333.11點，較前一周上漲6.5%。

其中，美東線周漲6.6%，美西線周漲3.9%，歐洲線運價周漲4.3%。，SCFI指數在連續六周走跌後出現上漲，分析師認為，主要是春節過後市場供需尚未完全到位，預期3月之後下游將陸續復工，運價將逐漸反映市場實際供需狀況。

法人機構表示，美國及以色列聯手攻擊伊朗，對於貨櫃海運市場的影響有二，第一、紅海危機再起，降低航商復航紅海機率，其中，以色列及伊朗再度發生衝突，胡塞恐重啟紅海攻擊行動，即便戰爭有望在短期內停止、但雙方關係仍緊張之下，紅海危機將持續存在，航商復航計畫將因此中斷，預期2026年航商仍將持續繞道好望角航行，相對有利支撐歐洲線運價走勢，國內相關航商以長榮及陽明為主。

第二，美、以、伊戰爭提高航商通行荷姆茲海峽的風險，影響將以中東線為主，預期將以其他港口及接駁運輸替代原本航程，周轉率的降低有利支撐航線運價表現。國內航商以萬海（2615）的中東線比重相對較高，但運價漲勢的持續性將取決於戰爭期間的長短。同時，考量紅海危機再起，降低航商復航意願下，予長榮及陽明投資建議為買進。