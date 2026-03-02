七大美國雲端巨頭用電自建 東元、大同 迎美電力大單

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導
外電報導，川普政府要求亞馬遜為首的七大美國雲端大廠為新增AI資料中心自行建設或採購電力，並將於美國時間4日在白宮簽署相關協議。雲端巨頭用電自建成為川普新政，引爆新一波美國AI電力基建大商機，東元（1504）、大同等台廠將迎來大單。

其中，東元挾結盟鴻海，與各大AI巨頭友好優勢，後市可期；大同更率先報捷，奪下北美雲端服務供應商（CSP）電力相關訂單。

外電報導，亞馬遜、Google、Meta、微軟、xAI、甲骨文和OpenAI等七大美國雲端巨擘都將在美國時間4日赴白宮簽協議，承諾AI資料中心用電「自己解決」。

白宮方面指出，這些大型雲端企業將為新的AI資料中心自行建設、引入或購買電力供應，以確保隨著需求增長，美國民眾的電費不會上漲。川普則在日前發表國情咨文演說時透露，他「已從科技業獲得相關承諾」。

法人指出，川普要雲端大咖「自己的用電自己蓋」，亞馬遜為首的七大美國雲端巨頭勢必大採購重電設備力道，對東元、大同、華城等台廠，將是一大利多。

東元在北美主攻「電力與機電整合解決方案」，以高效馬達、變壓器及配電盤為核心。針對美方要求科技巨頭「用電自給」趨勢，東元強調，其模組化資料中心（MDC）具備快速部署與高能效優勢。

東元近期成功承攬美系CSP在東南亞約25億元的超大規模資料中心專案，證明其電力系統整合實力已獲國際頂尖客戶認可。東元指出，憑藉在全球逾20年、高達860MW（百萬瓦）的建置經驗，結合北美在地製造布局，可提升供應鏈韌性與交期彈性。

東元已與北美大型CSP展開合作，並透過與鴻海換股結盟，強攻北美AI資料中心市場。預期白宮新政將進一步帶動電力轉換、配電到機電系統整合的一站式商機，強化東元在北美的市場滲透率。

大同透過與美國電力設備商GIS合作，奪下北美電力公司系列變壓器訂單，由於GIS合作夥伴為美國AI資料中心主要供電來源，此項合作顯示大同具備供貨給Meta等雲端巨頭的技術實力。大同345kV級電力變壓器已取得北美認證，是搶占外銷市占率的關鍵。

法人分析，隨著科技巨頭轉向自行發電，微電網與儲能系統需求將激增。大同具備變壓器、配電設備及能源管理系統（EMS）整合能力，隨著海外訂單比重攀升，2026年起進入陸續交貨期。大同已取得北美認證的345kV級電力變壓器，形成從電網端到資料中心端的完整供應鏈布局。

業界指出，對台廠而言，訂單來源已從傳統電力公司擴及科技巨頭。東元與大同憑藉MDC及變壓器認證優勢，可望成為美方落實「電力自給」的關鍵後勤，採購規模將成後續業績指標。

