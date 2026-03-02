藥華藥新品申請韓藥證

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

藥華藥（6446）昨（1）日宣布，已向韓國提交新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）新增適應症申請，新增適應症為原發性血小板過多症（ET）。依照韓國食品藥物安全部（MFDS）審核程序，審核時間約八至12個月，預計最快2026年第4季取證。

藥華藥表示，該公司於全球推進Ropeg新適應症ET藥證申請，預計今年將陸續獲台灣、日本、美國及中國核准，加計本次韓國送件，2026年有望一舉取得五國ET藥證，再迎藥證豐收年，持續擴大國際血液腫瘤市場版圖。

藥華藥執行長林國鐘表示，本次送出韓國ET藥證申請，將讓藥華藥擴大Ropeg於全球血液腫瘤市場版圖又往前邁進一大步。Ropeg用於治療ET的臨床數據已顯示對ET病患具顯著臨床益處，公司依計畫推進全球ET藥證的申請進程，Ropeg不僅可望讓更多患者受惠，也將進一步提升臺灣創新藥的國際能見度，並為公司帶來長期成長動能。

藥華藥指出，韓國目前約有逾萬名ET患者，現行主要治療藥物包括愛治（HU）與安閣靈（ANA），但在療效與耐受性方面仍存在明顯限制，顯示ET患者對創新治療方案的迫切需求。

七大美國雲端巨頭用電自建 東元、大同 迎美電力大單

外電報導，川普政府要求亞馬遜為首的七大美國雲端大廠為新增AI資料中心自行建設或採購電力，並將於美國時間4日在白宮簽署相關協議。雲端巨頭用電自建成為川普新政，引爆新一波美國AI電力基建大商機，東元（1504）、大同等台廠將迎來大單。

瑞智本月出貨動能轉強

壓縮機大廠瑞智（4532）受惠產業景氣回暖，3月起出貨動能將顯著轉強，第2季有望迎接全年營收最旺季。

北士科熱！建商銷售向上 工程師入住紅利發酵 遠雄、達麗等添利多

輝達總部近期簽約完成，北士科第二波買氣加速中，隨著「科技工程師入住紅利」發酵，布局建商包括遠雄（5522）、達麗、潤泰新、華固、長虹、新潤等銷售動能蓄勢待發，各大建商均可望受惠。

第一金4日法說…說明股利政策 外界聚焦三主軸

第一金4日將召開法說會，外界聚焦三大主軸，即2026年獲利動能、股利政策走向，及在美國關稅政策變化下，子銀行如何布局。法...

3日起公布…統一集團財報 市場關注

統一集團財報接力賽將啟動，繼統一超於2月25日發布後，統一實、統一的2025年財報將於3日、5日陸續公布，業績表現受市場...

