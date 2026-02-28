3月3日起公布…統一集團財報 市場關注

統一集團財報接力賽將啟動，繼統一超（2912）於2月25日發布後，統一實（9907）、統一的2025年財報將於3日、5日陸續公布，業績表現受市場矚目。

統一集團2025年營收為6,728.6億元，年增2.3%，全年營收寫歷史新高紀錄，主要受惠於旗下轉投資統一中控、統一超及家樂福等各項流通事業業績挹注，帶動去年營收穩健成長，再創新紀錄，因此去年獲利表現能否再創新高，受市場高度關注。

統一旗下統一超已於上周率先公布財報，去年全年營收3,507.3億元，年增3.7%，稅後純益112.1億元，年減2.7%，每股稅後純益10.78元。

統一旗下包裝容器事業統一實將於3日公布財報，去年全年營收456.3億元，年增1.7%，主要受惠於飲料包裝業務整體訂單穩定增長、鐵產品銷量高於同期，今年在新產能挹注下，營運有望攀峰。

統一則將於5日發布財報，該公司2026年目標為強化集團「通路、生態圈與物流」發展。統一旗下另一大獲利引擎統一中控財報也將公布，其去年全年營收維持正成長，主要堅守「以消費者為中心」的核心理念，打造產品創新與差異化，以滿足消費者多元化需求；未來將拓展更廣闊的市場渠道和消費圈層，培育未來趨勢產品，為公司的可持續增長奠定基礎。