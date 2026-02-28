第一金3月4日法說…說明股利政策 外界聚焦三主軸

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
第一金4日將召開法說會。聯合報系資料照
第一金4日將召開法說會。聯合報系資料照

第一金（2892）4日將召開法說會，外界聚焦三大主軸，即2026年獲利動能、股利政策走向，及在美國關稅政策變化下，子銀行如何布局。法人預期，此次法說將釋出更明確的成長藍圖。

第一金自結2025年稅後純益269.33億元，年增6.21%，每股稅後純益1.87元，子銀行獲利貢獻95%。2026年1月稅後純益30億元、年增18%，每股純益0.21元，獲利動能延續，子銀行貢獻24.6億元，占比約82%，仍是集團核心獲利引擎。2025年每股配發0.95元現金、0.25元股票；2026年現金配發率將由52%拉高至60%，重返「六成保底」。法人估現金股息上看1.12元，以26日收盤價29.9元估算，現金殖利率約3.7%。

法人 美國

延伸閱讀

分析中東布局？美以襲伊朗前夕 陸科技公司連日曝光美軍部署衛星圖

以色列「先發制人」突襲伊朗 陸專家：目的是將美國「拉下水」

報復美以！伊朗對多國目標發動攻擊 CNN：不惜一切代價懲罰美國

川普證實美軍在伊朗展開「重大軍事行動」 預告推翻伊朗政權

相關新聞

第一金3月4日法說…說明股利政策 外界聚焦三主軸

第一金4日將召開法說會，外界聚焦三大主軸，即2026年獲利動能、股利政策走向，及在美國關稅政策變化下，子銀行如何布局。法...

3月3日起公布…統一集團財報 市場關注

統一集團財報接力賽將啟動，繼統一超於2月25日發布後，統一實、統一的2025年財報將於3日、5日陸續公布，業績表現受市場...

豐興、海光鋼筋價喊漲

面對國內廢鋼供應吃緊狀況，加上國際廢鋼報價近期持續走揚，南台灣鋼筋廠業界正醞釀下周發動農曆春節假期過後的首波鋼筋漲價行動...

中鋼反傾銷 瞄準冷軋鋼

中鋼（2002）繼去年對中國大陸進口熱軋和中韓進口電磁鋼品祭出反傾銷聲請，並獲終判確定、產業損害認定後，市場預期今年第2...

冠德去年每股純益2.61元 獲利年減70%

冠德建設（2520）昨（27）公布年報，因2024年基期高，以致2025年稅後純益僅15.56億元、年減逾七成，EPS僅...

玉山金現金股利上看1.4元 董座黃男州推演樂觀情境

玉山金昨（24）日召開法說會，2025年稅後純益成長31.2%達342.9億元新高，每股稅後純益2.12元。董事長黃男州...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。