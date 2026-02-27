快訊

冠德去年每股純益2.61元 獲利年減70%

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

冠德建設（2520）昨（27）公布年報，因2024年基期高，以致2025年稅後純益僅15.56億元、年減逾七成，EPS僅2.61元；冠德建設同步公告在5月27日舉行股東會，以及擬簽訂「通化安和公辦都更案」、擬提高子公司環球購物中心持股至98.2%。

冠德建設2024年因有指標大案如「冠德心天匯」、「冠德安沐居」等挹注，在高基期下，以致相對2025年營運衰退。

冠德建設2025年營收達228.72億元，較2024年286.77億元減少20.2%，毛利率達22.45%,，較2024年的33.71%減少13.51個百分點，營業利益達31.07億元，較2024年75.09億元大減58.6%，稅後純益達15.56億元，較2024年55.5億元驟降71.9%，每股純益達2.61元，低於2024年每股純益10.25元。

冠德建設董事會更決議，擬進一步取得子公司環球購物中心14.2%股權，總交易總金額達13.74億元。

相關新聞

豐興、海光鋼筋價喊漲

面對國內廢鋼供應吃緊狀況，加上國際廢鋼報價近期持續走揚，南台灣鋼筋廠業界正醞釀下周發動農曆春節假期過後的首波鋼筋漲價行動...

中鋼反傾銷 瞄準冷軋鋼

中鋼（2002）繼去年對中國大陸進口熱軋和中韓進口電磁鋼品祭出反傾銷聲請，並獲終判確定、產業損害認定後，市場預期今年第2...

冠德去年每股純益2.61元 獲利年減70%

冠德建設（2520）昨（27）公布年報，因2024年基期高，以致2025年稅後純益僅15.56億元、年減逾七成，EPS僅...

統一超去年EPS 10.78元

統一超（2912）昨（25）日公布2025年財報，去年全年營收3,507.3億元，年增3.7%，稅後純益112.1億元，...

卜蜂去年EPS 10.39元 擬配息7元

卜蜂（1215）昨（25）日公布2025年財報，去年全年稅後純益30.6億元，年增58.5%，每股稅後純益10.39元，...

中保科衝AI規模化應用

中保科（9917）董事長為林建涵昨（25）日表示，今年AI影像協助警政單位、ATM防護、防災領域、智慧大樓與智慧工廠、路...

