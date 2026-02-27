冠德去年每股純益2.61元 獲利年減70%

冠德建設（2520）昨（27）公布年報，因2024年基期高，以致2025年稅後純益僅15.56億元、年減逾七成，EPS僅2.61元；冠德建設同步公告在5月27日舉行股東會，以及擬簽訂「通化安和公辦都更案」、擬提高子公司環球購物中心持股至98.2%。

冠德建設2024年因有指標大案如「冠德心天匯」、「冠德安沐居」等挹注，在高基期下，以致相對2025年營運衰退。

冠德建設2025年營收達228.72億元，較2024年286.77億元減少20.2%，毛利率達22.45%,，較2024年的33.71%減少13.51個百分點，營業利益達31.07億元，較2024年75.09億元大減58.6%，稅後純益達15.56億元，較2024年55.5億元驟降71.9%，每股純益達2.61元，低於2024年每股純益10.25元。

冠德建設董事會更決議，擬進一步取得子公司環球購物中心14.2%股權，總交易總金額達13.74億元。