冠德財報／2025年稅後純益15億元、年減逾七成 EPS 2.61元

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

冠德建設（2520）27日公布年報，2025年營收達228.72億元，較2024年286.77億元減少20.2%，毛利率達22.45%,，較2024年的33.71%減少13.51個百分點，營業利益達31.07億元，較2024年75.09億元大減58.6%，稅後純益達15.56億元，較2024年55.5億元驟降71.9%，每股純益達2.61元，低於2024年每股純益10.25元。

冠德建設同步公布將在5月27日舉行股東會。

冠德建設董事會決議，擬進一步取得子公司環球購物中心14.2%股權，公司計畫將以每股25.4元向齊魯企業、齊揚開發取得5,409萬5,100股，總交易總金額達13.74億元，未來交易完成後，冠德建設持有環球購物中心股權比重達98.2%。

冠德建設表示，提高子公司環球購物中心持股，有助於集團經營方向一致性和彈性，將強化集團資源整合與協調，並可增加財務收益，有利於長期發展。

環球購物中心每股淨值為16.02元，質押股數為2.23億股、占總股數3.74億股約六成左右。

