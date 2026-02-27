快訊

花仙子2025年 EPS 4.5元 攻東南亞

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

家用清潔產品代表性業者花仙子（1730）去年稅後純益2.84億元，年增13.6%，每股純益（EPS）4.5元。

花仙子去年全年度營收24.11億元，年減4.5%；今年元月營收3.09億元，年減2.06%。

花仙子近年獲利表現向上，去年全年度也繳出佳績。該公司日前於法說會上指出，近年獲利穩健，並致力改善獲利策略，聚焦高獲利通路客戶、致力提升營業利益，並減少虧損客戶投資，成果顯現，帶動去年獲利成長。

展望未來，花仙子表示，將持續加速推動多區域發展，尤其將積極拓點東南亞，除在泰國、馬來西亞、越南設有分公司，更進軍菲律賓、新加坡通路，包含菲國SM連鎖超市，及新加坡NTUC FP等。該公司表示，中國大陸以外的海外市場獲利率最優，期許將成為集團發展的明日之星；至於中國大陸市場，將進行體質調整、聚焦電商經營，並保守營運以提升利潤。花仙子去年前三季台灣營收占比78%、海外營收占比16%、中國大陸營收占比6%。

此外，花仙子日前也宣布自建倉儲規畫，將與子公司帝凱國際實業，共同在桃園楊梅購入不動產並建置倉儲，解決目前無倉儲的物流痛點。

