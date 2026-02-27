大統益2025年 EPS 8.24元 配息7.2元

大統益（1232）昨（26）日公布2025年財報，去年全年營收215.1億元，年減2.4%，稅後純益13.2億元，年增0.7%，創歷史新高，每股純益（EPS）8.24元。

此外，董事會同時通過擬配發現金股利7.2元，配息率87.3％，若以26日收盤價151.5元概算，現金殖利率4.7%。

大統益長期專注於國內大宗物資市場經營，並聚焦於具備競爭優勢的大豆相關產品，包含大豆粉、全脂豆粉、大豆油、精選大豆、大豆卵磷脂、非基改大豆及各種植物油，如棕櫚油、芥花油、葵花油等之生產與販售，多項主力產品市占率居市場之冠，期許成為亞洲區最具競爭力的大豆加工廠及植物油生產廠商之一。

針對未來營運展望，大統益日前指出，持續由核心事業出發，專注本業發展，強化競爭優勢，國際情勢變化帶來的影響仍時刻挑戰企業，大統益除須面對台幣匯率與原料價格波動，也須應對地緣政治或極端氣候所造成的供給面衝擊；努力在產銷協調、匯兌操作、與原料採購上作必要調整，在整體競爭力發揮下，克服困難維持穩定獲利。

面臨關稅、匯率問題挑戰，大統益表示，已習於面對進口品在本國市場的競爭。在低關稅環境下，公司存活與否關鍵還是在於自身競爭力。唯有強化國產大豆油、大豆粉的競爭力，才能阻擋進口油粉入侵，確保國產品的市場地位。糧食或民生工業的特性，即是不管景氣好壞，需求仍然存在。