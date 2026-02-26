上銀2025年 EPS 4.31元

傳動與控制科技大廠上銀科技（2049）董事會昨（26）日通過去年合併財報，合併稅後純益15.26億元、年減22.6%，每股純益4.31元，董事會並通過每股擬配發2元現金股利，配發率46.4%，以昨天收盤價230元計算，現金殖利率約0.87%。

集團另一家大銀微系統受惠半導體先進製程需求增長，去年合併稅後純益2.41億元、年增205.1%，每股稅後純益2.01元；董事會通過擬配發0.8元現金股利，配發率39.8%，以昨天收盤價118.5元計算，現金殖利率約0.67%。

上銀去年第4季合併營收65.03億元，季增8.4%、年增約2%，隨著新台幣匯率趨穩，在匯兌利益挹注下，每股稅後純益從2024年同期的0.93元，回升至1.30元。

大銀受惠於動半導體應用、電子製造設備及自動化等產業需求明顯增長，去年第4季合併營收7.55億元，季增9.5%、年增21.9%，單季每股稅後純益回升至0.75元，獲利為14個季度以來的高點。

上銀董事長卓文恒表示，今年1月起接單與出貨明顯增溫，罕見打破過往3月才回溫的慣例，自結1月合併營收21.50億元、年增13.1%，景氣出現正向訊號，今年營收、獲利成長可期。

目前，核心產品滾珠螺桿訂單能見度較先前多出半個月，由2至2.5個月拉長為2.5至3個月，線性滑軌維持在2至2.5個月；農曆年後工具機客戶下單也增加趨勢，樂觀預期第1季營運應可優於去年同期。

卓文恒指出，除了半導體之外，上銀在晶圓機器人、工業機器人等新產品的開發持續精進，整體機器人占營收比重，已由過去的6%至7%，到去年一舉站上10%，展望今年，仍會持續成長。

卓文恒說，集團預計3月舉行的台灣國際工具機展中，展示結合上銀重負荷滾柱螺桿、減速機與大銀無框馬達、驅動器的人形機器人關節模組；另與美國新創公司合作開發的物流機器人，第1季也會小批量出貨。

目前，上銀集團來自半導體、自動化、機器人及基礎建設等產業的訂單逐漸回升，卓文恒預期，整體產業景氣可望在今年3月以後逐漸明朗。