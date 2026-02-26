華新2025年 EPS 0.75元 不銹鋼向好

華新（1605）昨（26）日召開法說會並發布財報，2025年稅後純益31.79億元，年增14.23%，每股純益（EPS）0.75元。董事會決議配發每股現金股利0.5元，以昨日收盤價36.75元計算，殖利率1.3%。華新將於5月22日召開股東會，並全面改選董事及獨董。

華新昨日同步公告，董事會決議處分華邦電以及華東科技股票，預計處分華邦電股共3萬張，截至昨日，累計持有約99.5萬張，處分利益待交易完成後另行公告；並將處分華東科技共6,000張，其中3,000張去年12月15日已完成處分，累積持有約10.6萬張，交易總金額為1億6,440萬元，處分目的為因應公司長期資金規劃。

據2025年第4季財報，華新持有華邦電股票，持有均價約24元，持有華東科技股票，持有均價約23.8元，若分別以昨日收盤價122.5元、65元計算，概算處分利益約32億元，貢獻每股獲利約0.7元。

華新去年第4季營收419億元，年減10%，其中不銹鋼營收占比為49%，電線電纜29%，資源事業19%。毛利率上，不銹鋼較上季成長3個百分比，資源事業下滑，電線電纜則持平。

展望第1季，華新總經理王錫欽表示，不銹鋼事業方面，受惠於金屬原料價格急漲與大陸出口管制，預期台灣不銹鋼市場將有出現明顯復甦；大陸反內捲政策限制鋼鐵產能，在鎳價上漲情形下，客戶端出現庫存回補需求，惟整體製造業動能不足，終端用料需求尚待觀察。