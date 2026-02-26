快訊

不斷更新／228連假首日南向車潮湧 避開國道9地雷路段

高力2025年 EPS 9.07元 三業務喊衝

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

高力（8996）昨（26）日公布2025年財報，去年全年營收為65.8億元，年增64.5%，稅後純益為8.2億元，年增38.9%，寫下歷史新高紀錄，每股純益（EPS）為9.07元。

另外，高力董事會同時通過擬配發現金股利4.6元，配息率為50.7％，若以昨日收盤價879元概算，現金殖利率為0.5%。

高力受惠於美國用電需求及液冷產業的快速成長，三大核心業務今年預計將迎來跳躍式成長。其中，燃料電池與散熱產品為主要成長引擎，法人預期，今年將維持雙位數以上的成長。

高力日前表示，液冷散熱產品目前已占整體營收的五成，顯示散熱產業增長迅速。今年預計繼續保持高成長，主要因為今年產品組合從零組件到設備產品都有擴展，並且有多款新產品待發布，且主要客戶進展順利，產品組合也更為多元，因此對今年展望相當樂觀。

燃料電池方面，主要受美國資料中心用電需求的推動，產品組合與去年相比無太大變化，以Hot Box為主。法人預期，隨著主要客戶Bloom Energy進入爆發成長階段，將帶動高力的Hot Box等產品在未來兩年實現跳躍式成長。

至於板式熱交換器則維持穩定成長。高力指出，從產業區隔上，傳統冷凍空調和半導體領域在去年底均有雙位數增長，應用範疇包括半導體、工業用及車用等領域。然而，工具機和油壓領域表現較弱，與產業低迷有關，預期板式熱交換器今年有望小幅增長。

高力日前並通過兩大建廠投資計畫，斥資約42.5億元，擬於中壢、高雄橋頭設立新廠，並預計於2026年後陸續投資。

半導體

延伸閱讀

台股行情火力全開 千金俱樂部增至36檔

高雄刑大隊貓變反詐主角 周邊超夯擬推繪本宣導

影／高雄橋頭野火延燒4小時 居民錄到尾牙宴放煙火釀災

蛇年飆股出爐！這檔PCB股大漲1269%奪冠 南亞科漲幅823%居第二名

相關新聞

散裝航運利多 買盤轉進

散裝航運股近來擁多項利多，隨運價指數上揚，帶動運價不斷上漲，吸引法人買盤轉進，推升包括新興（2605）、裕民、中航、慧洋...

台玻1月 EPS -0.04元 虧損收斂

台玻（1802）近期股價漲幅過大，昨（26）日應主管機關要求，公告自結元月稅後淨損1.27億元，虧損較去年同期收斂，單月...

花仙子2025年 EPS 4.5元 攻東南亞

家用清潔產品代表性業者花仙子（1730）去年稅後純益2.84億元，年增13.6%，每股純益（EPS）4.5元。

三福化2025年 EPS 3.7元 加碼子公司

三福化（4755）近日公布2025年財報，全年稅後純益3.72億元，年減9.7%，每股純益（EPS）3.7元。董事會並決...

大統益2025年 EPS 8.24元 配息7.2元

大統益（1232）昨（26）日公布2025年財報，去年全年營收215.1億元，年減2.4%，稅後純益13.2億元，年增0...

上銀2025年 EPS 4.31元

傳動與控制科技大廠上銀科技（2049）董事會昨（26）日通過去年合併財報，合併稅後純益15.26億元、年減22.6%，每...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。