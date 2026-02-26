信義房屋財報／2025年EPS 0.28元 每股擬配發0.6元現金股利

信義（9940）房屋26日公告去年年報，因去年國內房市買氣不振，加上無新完工建案入帳，2025年稅後純益達2.04億元、年減88.5%，每股純益達0.28元；惟董事會決議每股擬配發0.6元現金，股利呈現超額配發。

信義房屋表示，2025年房市受央行信用管制，以及市場理性觀望下，六都移轉棟數減少許多，整體房市進入盤整格局，惟平淡的買氣讓信義房屋仲介業務也受到影響。

信義房屋董事會通過2025年年報，2025年營收達114.57億元、較2024年127.81億元減少10.3%，營業利益達4.22億、，較2024年17.97億元大減76.5%，稅後純益達2.04億元、較2024年17.84億元大減88.5%，每股純益達0.28元、低於2024年每股純益2.42元。

惟信義房屋董事會決議每股擬配發0.6元現金，股利超額配發，以26日收盤價22.05元計算，接下來若順利填息，現金殖利率達2.7%；信義房屋同步決議將在5月18日舉行股東會，會中也將補選一名獨立董事。

信義房屋今年在建設事業方面，旗下新建案「信義嘉品」已在2025年第4季開始交屋，預計該案跨年度交屋至今年首季。另外「信義嘉學」目前工程進度已達地上六樓以上，進度優於預期，全案預計2028年完工交屋。

中國大陸部分，目前信義集團保守看待區域市場，短期內不考慮再投資，因此將把手中餘屋完售後，最慢2027年會把資金匯回台灣；觀光旅遊事業則持續投入沙巴的洲際酒店工程，預定2027年底開幕。