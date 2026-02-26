快訊

一般人難理解？日男住商旅「椅子塞浴缸」 網驚覺背後目的開噴

世界盃男籃／雷蒙恩扮奇兵、CBA雙衛聯手開砲 中華隊退南韓奪首勝

信義房屋財報／2025年EPS 0.28元 每股擬配發0.6元現金股利

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

信義（9940）房屋26日公告去年年報，因去年國內房市買氣不振，加上無新完工建案入帳，2025年稅後純益達2.04億元、年減88.5%，每股純益達0.28元；惟董事會決議每股擬配發0.6元現金，股利呈現超額配發。

信義房屋表示，2025年房市受央行信用管制，以及市場理性觀望下，六都移轉棟數減少許多，整體房市進入盤整格局，惟平淡的買氣讓信義房屋仲介業務也受到影響。

信義房屋董事會通過2025年年報，2025年營收達114.57億元、較2024年127.81億元減少10.3%，營業利益達4.22億、，較2024年17.97億元大減76.5%，稅後純益達2.04億元、較2024年17.84億元大減88.5%，每股純益達0.28元、低於2024年每股純益2.42元。

惟信義房屋董事會決議每股擬配發0.6元現金，股利超額配發，以26日收盤價22.05元計算，接下來若順利填息，現金殖利率達2.7%；信義房屋同步決議將在5月18日舉行股東會，會中也將補選一名獨立董事。

信義房屋今年在建設事業方面，旗下新建案「信義嘉品」已在2025年第4季開始交屋，預計該案跨年度交屋至今年首季。另外「信義嘉學」目前工程進度已達地上六樓以上，進度優於預期，全案預計2028年完工交屋。

中國大陸部分，目前信義集團保守看待區域市場，短期內不考慮再投資，因此將把手中餘屋完售後，最慢2027年會把資金匯回台灣；觀光旅遊事業則持續投入沙巴的洲際酒店工程，預定2027年底開幕。

信義房屋 董事

延伸閱讀

華新財報／2025年EPS 0.75元、配息0.5元 擬處分華邦電及華東科股票

三福化財報／去年全年度稅後純益3.72億元、EPS 3.7元

國巨去年EPS 11.51元 派息6元

穎崴去年EPS 46.93元 超額配息50元

相關新聞

遠傳法說會／憑實力發股利！每股配3.81元現金股利 創新高

遠傳電信（4904）董事會26日通過2025年財報，營收、獲利均創下歷史新高，每股純益3.81元，董事會通過每股配發3....

中鋼47年來首見虧損 擬每股配0.15元股息創新低

中鋼今天公告2025年財報，歸屬於母公司業主虧損新台幣43.49億元，每股虧損0.29元，為建廠47年來首度出現虧損；但...

聯邦銀法說會／114年資產規模突破兆元關 EPS達1.27元再創新高

聯邦銀行（2838）26日舉行114年度第4季線上法人說明會，公布自結財務數字及營運成果。在各項核心業務穩健成長挹注下，...

統一超去年EPS 10.78元

統一超（2912）昨（25）日公布2025年財報，去年全年營收3,507.3億元，年增3.7%，稅後純益112.1億元，...

卜蜂去年EPS 10.39元 擬配息7元

卜蜂（1215）昨（25）日公布2025年財報，去年全年稅後純益30.6億元，年增58.5%，每股稅後純益10.39元，...

中保科衝AI規模化應用

中保科（9917）董事長為林建涵昨（25）日表示，今年AI影像協助警政單位、ATM防護、防災領域、智慧大樓與智慧工廠、路...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。