散裝航運利多 買盤轉進
散裝航運股近來擁多項利多，隨運價指數上揚，帶動運價不斷上漲，吸引法人買盤轉進，推升包括新興（2605）、裕民、中航、慧洋-KY等股價走出一波多頭攻勢，成為市場投資人矚目焦點。
法人指出，西非西芒度鐵礦場已於去(2025)年11月投產並啟運第一批鐵礦石至中國大陸，年產能將由初期2,000萬噸一路上升，預估2028年將達1.2億噸，將提供2026-2027年散裝航運新增需求成長動能。
其次，美國財政部去年第4季將兩大俄羅斯石油巨頭列入次級制裁名單，印度及大陸原油採購由對俄羅斯轉向至美國及中東，油輪可用運力減少，加上美伊衝突使中東原油運輸地緣政治風險快速攀升，帶動VLCC（油輪）運價自去年10月起快速上漲，BDTI（原油運輸指數）累計漲幅超過60%。
第三，大陸農曆年後開工將重啟原物料運輸需求。由於大陸自美國進口的大豆啟運、農曆年後原物料運輸需求重啟，散裝運價看漲，預期1月中旬起的反彈漲勢可望延續，並於3月起加速上衝。
法人指出，受惠澳洲及西非鐵礦砂出口至大陸運輸暢旺，BDI（波羅的海綜合運價指數）由1月中旬低點1,532點反彈至2月25日，彈幅達38.45%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。