劍麟2025年EPS 為5.25元 擬配發每股4.5元現金股利

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

劍麟（2228）26日公布2025年第4季合併營收11.89億元，隨著旗下汽車事業營運表現保持穩定態勢，加上控管各項營運成本及費用，持續精進各項營運成本及費用管控，2025年第4季稅後淨利0.96億元、每股稅後盈餘(EPS)1.2元，分別季增6.58％、5.31％。累計2025年全年合併營收49.54億元、稅後淨利4.18億元、每股稅後盈餘(EPS)5.25元。

2025年稅後淨利較 2024 年下降，主係2024年第4季認列子公司盈餘轉增資產生之遞延所得稅回轉利益、以及大陸原展示架廠區徵收處分利益共2.37億元而墊高比較基期。

劍麟董事會決議2025年盈餘分配，考量公司營運資金充沛與財務體質健全，2025年擬配發每股4.5元現金股利，現金股利配發率達85.71％，以期將經營成果與全體股東共享，以2月26日收盤價96.5元計算，現金殖利率達4.66％。

劍麟 營收

