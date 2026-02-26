國產財報／2025年每股賺3.3元 擬配現金2.6元、配發率79％創新高

國產（2504）26日公布去年財報，集團合併營收225.33億元、年增3.75％，稅後淨利為38.84億元，年減15.4%，每股稅後純益（EPS）為3.3元。國產去年營業毛利61.78億元、營業利益50.73億元則分別年增10.6%與12%。

國產表示，去年度獲利幾乎全來自於本業營運成果，若扣除前一年度業外資產處分獲利10.4億元的比較基期因素，2025年度獲利創下本業史上的最佳紀錄。

國產董事會26日也通過盈餘分配案，每股擬配發高達2.6元的現金股利，配發率79％創史上最高，按26日收盤價37.1元推估，現金殖利率高達7％左右。

國產表示，近年全球AI展開大競爭趨勢，各大廠莫不積極植入相關的AI大投資，扮演供應鏈角色的國內外科技大廠，也不斷在全台各科學園區與工業區購地。國產大量供應低碳高端混凝土，興建出一座座領先全球技術的科技廠辦，在竹科、竹南科、中科、嘉義科、以及南科、高雄路竹與楠梓科等地廠房拔地而起。國產全台擁有28座混凝土廠，以3-5廠靈活調度協同作業，奠定營運優勢之餘，也撐起民間、公共以及科技重大建設。

國產指出，A近期行政院宣布啟動AI新十大建設與「大南方新矽谷推動方案」，除既有的西部廊道科技園區之外，還持續盤點下一階段的科技大建設用地，如中科二期、嘉科二期、南科四期、以及楠梓園區擴大計劃等等，構建以AI為核心的先進科技產業生態系，形成台灣經濟優勢的黃金走廊，不僅讓區域房市發展有支撐，同時也吸引國際科技大廠如：美光、超微（AMD）、輝達（NVIDIA）、ASML等前來台灣投資，加入AI產業建設大家族。

展望未來，國產不僅朝向高品質的低碳願景邁進，擁有業界最多的67款國內外認證的低碳高端混凝土產品，包括通過ISO 14067國際碳足跡查證、環境部碳標籤認證、以及內政部低碳循環建材認證等，減碳率最高可達42.3%。

國產旗下惠普、國宇建材、重置資源科技等關係企業也表現亮眼，持續撐高集團整體營收。今年集團將持續深化研發能量、廠區逐步導入AI解決方案，推出更多具競爭力的低碳高端產品，與科技業、營建業攜手打造更安全、更堅韌的低碳建築願景。