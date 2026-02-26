遠傳法說會／憑實力發股利！每股配3.81元現金股利 創新高

遠傳電信（4904）董事會26日通過2025年財報，營收、獲利均創下歷史新高，每股純益3.81元，董事會通過每股配發3.81元，較2024年成長7%，創下歷史新高，並維持百分百盈餘分配率，現金殖利率超過4%。

過往遠傳電信為穩定現金股利發放，2021年至2023年每股配發3.25元現金股利，均有部分來自資本公積，自2024年起，遠傳現金股利全部從當年度獲利配發，盈餘分配率100%，2024年每股配發3.56元現金股利，2025年隨著獲利創新高，每股配發現金股利達3.81元，也創歷史新高。

遠傳26日下跌2.3元，收92元，現金殖利率4.14%。

遠傳26日舉行法說會，會中公布，在行動通訊服務、智慧資通訊業務與數位生活服務三大成長引擎加速擴展帶動下，2025年全年度合併總營收、合併EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）與每股純益（EPS）全面寫下歷史新高，全年稅後淨利亦寫下近20年來新高紀錄，為遠亞合併第二年繳出優異成績。

2025年遠傳營收再度突破千億元大關，合併總營收1,103.5億元、合併EBITDA為380.8億元，稅後純益137.3億元，年成長率分別為5.5%、4.9%及6.9%，三項指標2025全年成長率皆居電信業之冠，2025年每股純益達3.81元，營收獲利均超越財測目標，更為2026年成長起飛奠定關鍵動能。

遠傳總經理井琪指出，遠傳行動通訊服務穩步成長，用戶持續升級5G，帶動5G月租型用戶滲透率、5G月租型用戶每月平均貢獻度（ARPU）擴大成長，兩項指標穩居同業之冠。遠傳致力提升行動通訊服務價值，開拓多元市場，透過企業通路帶動的新用戶數年成長超過三成，針對不同族群需求獨家推出的「優雅樂活服務」也展現初步成效，推升2025全年度行動服務營收再破600億元，達到620億元，創下近9年新高。此外，行動裝置與周邊商品業務也有亮眼表現，年成長率達6%。

此外，遠傳提供高價值的數位生活服務，遠傳心生活APP積極打造一站式數位生態圈，與「PRO360達人網」等合作夥伴推出多樣化數位服務，並透過AI個人化功能，精準呈現客製化資訊，遠傳指出，目前下載人次已突破800萬。遠傳friDay影音付費訂閱連續四年居本土OTT平台第一，2025年付費會員數成長18%。「遠傳守護網」資安服務年成長達49%；行動保險、代收帳單等服務亦貢獻穩定獲利，展現數位服務多元布局成效。

企業資通訊則鎖定四大領域，遠傳指出，遠傳發揮資通訊核心專長，衝刺永續智慧城市、智慧醫療、數位轉型、電信系統整合四大領域，在AI、雲端與大型系統整合需求帶動下，2025年企業智慧資通訊服務營收成長率達28%。

遠傳強調，AI「內服外用」，自行開發之AI平台「遠傳智靈」導入企業客戶，迅速獲市場高度肯定，並榮獲經濟部「智慧創新大賞」銀牌獎，創下電信業最佳成績。永續智慧城市方面，助力公有充電樁、節能路燈、校園微電網等多項專案，合約年增率達雙位數成長。智慧醫療解決方案持續精進，榮獲「國家產業創新獎」等多項肯定外，雲端醫療資訊系統已導入超過百家診所與藥局，居家照護解決方案也持續推進，導入診所年成長率翻倍成長。