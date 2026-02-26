中鋼自結1月稅前虧損0.85億元
中鋼（2002）26日公告，1月合併營業收入260億元，合併營業損失0.73億元，稅前虧損0.85億元；另中鋼1月鋼品銷售量為59萬公噸。
中鋼指出，元月合併稅前虧損，主要是鋼鐵業銷售數量雖較上月增加致營業收入增加，但鋼鐵業單位毛利減少，及中能風場發電度數減少致營業利益減少。另礦業投資獲配股利增加，致業外收支持升。
面對未來市況，全球經濟展現韌性，製造業需求端逐步回穩，有利啟動補庫存循環，美國延續自去年第4季以來的漲勢，歐盟有CBAM碳邊境稅新制帶動當地行情回升，歐美地區鋼價上漲部分歸因於當地貿易壁壘阻擋進口料源造成。
回到亞洲區域，中國大陸及越南主要鋼廠3月份都調漲板材售價，國內鋼市呈現緩步復甦態勢，但鋼鐵生產成本仍持續維持高檔且終端需求尚未全面回溫情況下，鋼廠營運仍面臨挑戰。
