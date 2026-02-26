中鋼47年來首見虧損 擬每股配0.15元股息創新低

中鋼今天公告2025年財報，歸屬於母公司業主虧損新台幣43.49億元，每股虧損0.29元，為建廠47年來首度出現虧損；但中鋼董事會決議，擬普通股每股配發現金股利0.15元，創歷年新低，特別股每股現金股利1.4元。

中鋼主管今天向中央社記者表示，去年受到美國祭出關稅措施影響，造成部分客戶無法順利銷售產品；加上去年上半年受美元匯率波動，影響下游客戶換算新台幣時產生匯兌落差。此外，礦業投資獲配股利減少及財務成本增加，都使業外支出增加，皆是影響獲利的因素。

中鋼董事長黃建智在今年新春祈福典禮曾表示，「穩定獲利」是中鋼今年最重要的目標。儘管全球鋼市仍受地緣政治與關稅變數影響，但中鋼將持續推動精緻鋼品布局，強化營運韌性。

中鋼今天也公告，為提升生產效能及穩定度，以確保生產順暢，並汰換老舊設備以降低維修成本，通過投資77.57億元，進行肆號高爐第二爐代汰舊換新計畫；計畫期間自今年3月1日起至2029年8月31日，為期3年6個月。

此外，中鋼今天董事會決議，伺機分批處分日本丸一鋼管株式會社全部股份，共600萬股，全數處分金額不低於新台幣15.16億元，處分目的為充實營運資金。中鋼表示，本次處分為出售透過其他綜合損益按公允價值衡量的金融資產，處分差額將列入保留盈餘，並不影響公司損益。