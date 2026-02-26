中鋼董事會通過配發0.15元現金股利 斥資77億元更新設備

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

中鋼（2002）26日召開第19屆董事會第5次會議，通過主要議案如下：

一、114年度盈餘分配案

建議114年度分配特別股股息每股現金1.4元及普通股紅利每股現金0.15元，提報115年股東常會承認。

二、肆號高爐第二爐代汰舊換新計畫核議案

為提升生產效能及穩定度以確保生產順暢，並汰換老舊設備以降低維修成本，通過投資新臺幣77.57億元進行肆號高爐第二爐代汰舊換新計畫；計畫期間自115年3月1日起至118年8月31日止，為期3年6個月。

三、115年股東常會日期、地點及受理股東提案時間及處所

(一)中鋼公司115年股東常會

時間：115年5月22日(星期五)上午9時。

地點：高雄市小港區中鋼路1號。

(二)受理股東提案時間及處所

時間：115年3月16日至115年3月25日。

處所：中鋼集團總部大樓(高雄市前鎮區成功二路88號)。

