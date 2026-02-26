聯邦銀法說會／114年資產規模突破兆元關 EPS達1.27元再創新高

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
聯邦銀行。圖／聯合報系資料照片
聯邦銀行（2838）26日舉行114年度第4季線上法人說明會，公布自結財務數字及營運成果。在各項核心業務穩健成長挹注下，聯邦銀行全年合併稅後淨利達60.24億元，年增15.34%，每股盈餘（EPS）1.27元再次創高，年增9.48%，整體營運表現穩健向上，總資產更連續五年增長，規模達1.03兆元。

綜觀主要業務表現，存放款業務方面，114年度總存款平均餘額逾8,324億元，年增3.34%，總放款平均餘額逾6,390億元，年增4.33%。此外，受惠於存放款利差、信用卡循環利息、附賣回交易（RS）與附買回交易（RP）淨利息增加，利息淨收益年增16.84%，手續費淨收益因核心財管業務收益增加，年增5.61%。

信用卡業務亦表現優異，114年度信用卡整體營收達61.48億元，年增11.10%。截至114年12月底，聯邦銀行有效卡數為185萬卡，有效卡率高達67.70%，顯示卡友使用活絡與黏著度良好。

資本結構及資產品質方面，截至114年12月底，聯邦銀行資本適足率15.35%，第一類資本比率13.97%、普通股權益比率11.66%，展現穩健體質；逾放金額為18.4億元，逾放比率0.29%，備抵呆帳覆蓋率410.41%，顯示聯邦銀行嚴謹控管整體資產品質。

聯邦銀行 信用卡

