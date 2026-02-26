永冠無法如期還錢給債權人！連摜三根跌停板 排隊賣單逾萬張

風力發電鑄件廠永冠-KY（1589）23日召開記者會，指短期營運資金緊縮，無法於2月20日償還發行屆滿3年的公司債，共10.36億元。消息一出永冠-KY股價連續重挫，連三根跳空跌停，三天成交量都不超過200張，而26日排隊賣單破萬張。

永冠-KY爆發逾10億元公司債（CB）到期無法償還事件，該債券於本月20日發行滿三年，持有人行使賣回權，涉及金額約10.36億元，公司未能如期償付。

永冠強調，公司正積極與該債券持有人展開協商，並尋求外部注資，但受限於作業時間，盡職調查尚未完成，目前還未取得融資核可。

永冠先前也已啟動三大措施支應，包括自2022年開始從大陸子公司匯回盈餘約人民幣10.67億元，並自2024年第3季起與往來銀行討論還款問題。2025年第3季起則進一步與產發署、中小及新創企業署等政府單位溝通資金短絀問題。

永冠-KY副董事長蔡樹根說，公司正積極活化閒置資產，泰國土地共98.6公頃，建廠僅使用20%，評估約可出售50%土地，目前正在爭取工業區許可變更。而台中廠接單策略亦由本土轉向歐美及東北亞市場。

永冠表示，風電國產化建置規模實屬不易，希望能向債權人爭取2~3個月寬限期，當務之急就是營運損平，台中廠也會持續朝轉虧為盈的目標努力。

蔡樹根說，永冠-KY2025年第3季財報，總資產260.74億元，總負債179.35億元，帳上現金19.79億元。總資產仍遠高於總負債，同時，目前各廠區業務與生產皆維持正常。

不過，永冠-KY去年前三季獲利不佳，營益率自2023年第3季開始長期無法轉正，累計前三季營收58.45億元，稅後淨損6.73億元，每股淨損5.06元。

永冠-KY今日股價再度跌停鎖死至12.4元，盤中成交量僅不到200張，但排隊賣單超過萬張。