振大環球績昂 加速擴產

振大環球（4441）策略長李哲宇昨（25）日表示，在主要客戶給出強勁成長指引下，公司對未來三年維持雙位數業績成長具高度信心，並將持續擴充產能。

其中，非洲馬達加斯加一期新廠可望在今年8至9月完工，且先前預留土地規劃的二期廠房，亦有望在今年啟動開發，同時，在全球成衣產能閒置、估值偏低之際，公司也將積極尋求併購機會，以加速擴充產能。

振大環球昨日召開法說會，李哲宇表示，馬達加斯加已成為公司最具競爭力的產區，不僅享有「AGOA進口關稅（duty）為零」的優勢，在最新的「122 關稅規則」下，各國的關稅（tariff）均統一為15%，更強化馬達加斯加的固有競爭優勢。

振大環球目前產能已滿載，外包占比高達三成，在最新的「122關稅」架構下，振大環球同時受惠於亞洲成熟產區與非洲免稅產區的雙重優勢。

公司指出，馬達加斯加除可望承接更多高毛利新客外，新一座符合ESG規範的工廠也將於今年第3季投產，進一步擴大公司在全球成衣供應鏈中的成本與產能優勢。