燁聯、華新不銹鋼 連四漲

經濟日報／ 記者林政鋒朱曼寧／高雄、台北報導

不銹鋼上游廠燁聯（9957）、華新昨（25）日開出3月不銹鋼盤價，連四個月開漲盤，燁聯3月新價每公噸上揚2,000元；華新300系調漲每公噸2,000元，316調漲每公噸4,000元，200系維持平盤，400系調漲每公噸1,000元。

燁聯表示，漲價是為了反映國際原物料成本急劇飆升及下游強勁的需求動能。業內認為，在AI產業應用擴增與印尼鎳礦減產雙重利多下，不銹鋼產業有望揮別低迷，邁入新一輪漲價利多，預期後續唐榮將跟進調高售價。

華新表示，受印尼宣布大幅縮減全球最大鎳礦場約70%開採配額影響，鎳價獲得有力支撐；同時，鉬、鉻及廢不銹鋼等主要原料價格持續走揚，鋼廠整體製造成本壓力明顯升高。此外，隨著不銹鋼主要消費市場於3月結束年度長假，市場需求已逐步回溫。

燁聯新價，主要應用在家電以及建材的304系產品每公噸漲2,000元，具備耐腐蝕特性的316L附價同樣漲2,000元；至於430系則調漲1,000元。

燁聯表示，不銹鋼市場的復甦動能與AI產業的爆發密不可分。受惠於高效能運算中心與AI伺服器對散熱模組、支架及精密殼體的高品質材料需求，不銹鋼的使用比例顯著提升。

上市鋼廠主管說，主計總處日前更因AI帶動出口暢旺，將2026年經濟成長率預測值大幅上修至7.71%，基本面強勁有利用鋼需求提升。

另一方面，在供給端國際鎳價受到全球最大產鎳國印尼的強勢調控，印尼政府為奪回定價權並推動產業轉型，2026年大幅縮減採礦配額，全球最大鎳礦韋達灣2026年採礦許可驟降70%、從4,200萬公噸下修至1,200萬公噸。

影響所及，倫敦金屬交易所LME鎳期貨近期一度衝破每公噸1.8萬美元，創下近一年半新高。

燁聯指出，鎳生鐵價格因原料供應危機一觸即發，再度推升鋼廠生產成本，漲價已是反映成本壓力的必要決策。

展望後市，隨著印尼減少2026年鎳產量已成定局，加上台灣內需受AI產業紅利加持，法人預期不銹鋼市場將呈現「供給偏緊、需求增溫」的格局。對於下游加工業者而言，面對連番調漲的成本壓力，如何提早備料並鎖定價格，將成為2026年營運表現的關鍵。

不銹鋼 燁聯 印尼

延伸閱讀

華新麗華調漲3月部分盤元產品牌價

印尼承諾加薩維和 8000部隊人員6月底前就緒

鎳價大漲 不銹鋼廠前景俏

不銹鋼市場 中長線要看終端需求

相關新聞

統一超去年EPS 10.78元

統一超（2912）昨（25）日公布2025年財報，去年全年營收3,507.3億元，年增3.7%，稅後純益112.1億元，...

卜蜂去年EPS 10.39元 擬配息7元

卜蜂（1215）昨（25）日公布2025年財報，去年全年稅後純益30.6億元，年增58.5%，每股稅後純益10.39元，...

中保科衝AI規模化應用

中保科（9917）董事長為林建涵昨（25）日表示，今年AI影像協助警政單位、ATM防護、防災領域、智慧大樓與智慧工廠、路...

華固2025年賺逾一股本

營建資優生華固建設再度繳出賺一個股本的好成績。華固（2548）昨（25）日公告，2025年稅後純益32.41億元，年增1...

燁聯、華新不銹鋼 連四漲

不銹鋼上游廠燁聯（9957）、華新昨（25）日開出3月不銹鋼盤價，連四個月開漲盤，燁聯3月新價每公噸上揚2,000元；華...

視陽去年EPS 14.08元 派8.4元

視陽（6782）昨（25）日通過去年財報，2025年營收42.23億元，年增15%，稅後純益8.87億元，年增39.5%...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。