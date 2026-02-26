燁聯、華新不銹鋼 連四漲

不銹鋼上游廠燁聯（9957）、華新昨（25）日開出3月不銹鋼盤價，連四個月開漲盤，燁聯3月新價每公噸上揚2,000元；華新300系調漲每公噸2,000元，316調漲每公噸4,000元，200系維持平盤，400系調漲每公噸1,000元。

燁聯表示，漲價是為了反映國際原物料成本急劇飆升及下游強勁的需求動能。業內認為，在AI產業應用擴增與印尼鎳礦減產雙重利多下，不銹鋼產業有望揮別低迷，邁入新一輪漲價利多，預期後續唐榮將跟進調高售價。

華新表示，受印尼宣布大幅縮減全球最大鎳礦場約70%開採配額影響，鎳價獲得有力支撐；同時，鉬、鉻及廢不銹鋼等主要原料價格持續走揚，鋼廠整體製造成本壓力明顯升高。此外，隨著不銹鋼主要消費市場於3月結束年度長假，市場需求已逐步回溫。

燁聯新價，主要應用在家電以及建材的304系產品每公噸漲2,000元，具備耐腐蝕特性的316L附價同樣漲2,000元；至於430系則調漲1,000元。

燁聯表示，不銹鋼市場的復甦動能與AI產業的爆發密不可分。受惠於高效能運算中心與AI伺服器對散熱模組、支架及精密殼體的高品質材料需求，不銹鋼的使用比例顯著提升。

上市鋼廠主管說，主計總處日前更因AI帶動出口暢旺，將2026年經濟成長率預測值大幅上修至7.71%，基本面強勁有利用鋼需求提升。

另一方面，在供給端國際鎳價受到全球最大產鎳國印尼的強勢調控，印尼政府為奪回定價權並推動產業轉型，2026年大幅縮減採礦配額，全球最大鎳礦韋達灣2026年採礦許可驟降70%、從4,200萬公噸下修至1,200萬公噸。

影響所及，倫敦金屬交易所LME鎳期貨近期一度衝破每公噸1.8萬美元，創下近一年半新高。

燁聯指出，鎳生鐵價格因原料供應危機一觸即發，再度推升鋼廠生產成本，漲價已是反映成本壓力的必要決策。

展望後市，隨著印尼減少2026年鎳產量已成定局，加上台灣內需受AI產業紅利加持，法人預期不銹鋼市場將呈現「供給偏緊、需求增溫」的格局。對於下游加工業者而言，面對連番調漲的成本壓力，如何提早備料並鎖定價格，將成為2026年營運表現的關鍵。