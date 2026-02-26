華固2025年賺逾一股本

營建資優生華固建設再度繳出賺一個股本的好成績。華固（2548）昨（25）日公告，2025年稅後純益32.41億元，年增132.83％，每股純益（EPS）10.15元，這也是華固第12度全年賺進一股本。

另，華固昨日同步公告，將於5月29日召開股東會，會中將進行董事全面改選。

華固去年第4季迎大案交屋入帳，主要因陽明海運以總金額112.2億元，買下整棟「華固中央置地」商辦案，推升單季稅後純益達26.59億元，較去年同期虧轉盈，每股稅後純益達8.33元。

華固表示，2025年全年交屋個案為「華固得月」、「大安學府」及商辦案「華固中央置地」等。

值得一提的是，華固今年起將調高股利政策，華固表示，過去股利政策相對保守，僅以5元為地板價，但未來三年在完工交屋入帳下，將採取更積極的態度，各年股東紅利總額不低於本期可分配盈餘註之50%，其中現金股利不低於股東紅利總額60%，皆採高配息、以每年現金股利發放率七至八成為目標。

法人認為，儘管房市受到政策壓抑，但大型品牌建商影響少，且在個案表現的時代下，反而更有競爭力，而華固為知名品牌建商，個案完銷率極高，在穩定完工交屋認列下，未來股利可期，加上營建類股休息了好一陣子，在股利發放下，可成為高殖利率營建股。若以配出8元現金股利計算，昨日收盤價113元，殖利率約7%。

交屋上，華固表示，今年完工個案三案，包括兩個近完銷住宅案「華固一莊」、「華固上文林」，總銷82億元的商辦案「華固時代置地」，合計完工量184億元。華固表示，今年目標是將「華固時代置地」整棟銷售完並認列。