中保科衝AI規模化應用

中保科（9917）董事長為林建涵昨（25）日表示，今年AI影像協助警政單位、ATM防護、防災領域、智慧大樓與智慧工廠、路邊停車整合服務、巡邏AI機器人及健康照護等七大領域都有進展，對新年度營運展望很有信心，看好營收會比去年好。

法人推估，隨著少子化來臨，中保科各項產品市占率提升，今年營收年增率有望逾7%。

林建涵並宣示，2026年為「AI規模化應用元年」，強調智慧城市相關應用已全面進入實際場域落地，將以整合型平台服務模式，深化城市的場域安全與管理布局。

在3月17日開展的2026年智慧城市展中，中保科也將秀出首款機器人，具備自主巡航AI虛擬警衛，且聚焦三大商機市場，分別是城市場域防災、韌性智慧照顧以及中保無限飛無人機平台，利用AI自主巡檢，協助客戶解決人力、成本問題，助攻企業增加經營效率。

林建涵指出，中保科將在今年智慧城市展發表多項AI應用成果，聚焦「生成式AI智慧辨識」與「自主巡航技術」兩大主軸，透過生成式AI影像訓練模型，提升高風險物件辨識準確度，強化公共空間預警機制。2026年將持續優化AI整合能力與服務流程，強化長期合約模式與維運管理效益，在穩健營運基礎上，推動智慧城市業務成為成長動能之一。