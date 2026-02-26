卜蜂去年EPS 10.39元 擬配息7元

卜蜂（1215）昨（25）日公布2025年財報，去年全年稅後純益30.6億元，年增58.5%，每股稅後純益10.39元，寫下歷史新高紀錄。卜蜂董事會同時通過擬配發現金股利7元，配息率為67.3％，若以昨日收盤價151元概算，現金殖利率為4.6%。

卜蜂日前指出，去年營運表現超出公司預期，在高基期與外在環境變動壓力下，公司今年將積極調整營運結構，致力「穩定中求成長」，並透過汰弱留強，縮減不具效益業務，力拚今年獲利維持高水準表現。

卜蜂指出，隨新產品持續研發及產能擴張，加工品業績可望維持大幅成長，為拓展多角化經營，卜蜂新成立的事業部積極跨足餐飲通路，近年成長力道強勁。

除了本業亮眼，卜蜂業外投資亦有豐碩成果。目前於泰國卜蜂的投資金額已接近30億元，去年貢獻股息收入達1.2億元，持續挹注公司整體獲利。

為拓展多角化經營，卜蜂旗下成立新事業部，跨足餐飲通路，近兩年快速成長，包含六星炸雞、六星便當，目前主要以中部地區市場為主，未來不排除在中部開設自助餐店；目前六星便當已經打入台積電、美光等員工餐廳，六星炸雞通路約有七至八家店，六星便當也有約十家，打入多家高科技公司員工餐廳，卜蜂等於開拓新的自有通路，將是卜蜂未來另一成長動能。